Michael Moore insta a votar para evitar el regreso de Trump

Entramos en la etapa de alarmismo y oscilación del péndulo de la temporada electoral, advirtió el laureado documentalista estadounidense Michael Moore al exhortar a los electores a votar si quieren hoy impedir el regreso de Donald Trump.

Moore, quien mostró su apoyo hacia la candidata demócrata Kamala Harris, pidió hacer menos caso a las encuestas, dejar esa obsesión, y centrarse en movilizar, porque “para conseguir esos votos, tenemos que activar a los no votantes. Es posible que un tercio (¡o más!) de nuestros compatriotas estadounidenses no acudan a las urnas este año”.

Por eso “lo único que tú y yo debemos hacer (es): llevar a tres o más no votantes con nosotros a las urnas. Identificar a las personas que conoces que pueden no votar, en parte porque simplemente han renunciado a ‘todo el maldito sistema’», subrayó el realizador en un artículo publicado en su página de Internet.

Diles por qué estás solicitando este único favor y solo por este año. “Pueden volver a ser no votantes el 6 de noviembre. Pero el 5 de noviembre (o antes), sinceramente necesitas que voten por Kamala Harris”, acotó.

“Ya no estamos disfrutando del resplandor de la retirada de (Joe) Biden y de la inyección de adrenalina de Kamala (Harris) en esta carrera. Eso no es sorprendente. Se esperaba”, afirmó el también activista político en su escrito en referencia a las escasas tres semanas que separan del día de las elecciones.

Dijo que su buzón de correo está a punto de estallar, porque “todo el mundo está enloqueciendo por las últimas encuestas, los expertos pesimistas, el repentino (?) ascenso de (Donald) Trump, las advertencias de pesimismo”.

Comentó que no pocos exclaman “¡Mike! ¡Mike! ¡Por favor, dinos que va a perder (Trump)! ¡Ella va a ganar (Harris)!” en referencia a los pronósticos acerca de lo que podría ocurrir el 5 de noviembre.

“Vaya. Por favor, que todos se calmen. Todos hemos estado en esta situación antes” y “dejen de obsesionarse con las encuestas”, escribió Moore, quien acertó en 2016 el triunfo de Trump.

El realizador de Farenheit 11/9 enumeró varios ejemplos de diferentes ciclos electorales en Estados Unidos que corroboraron su criterio respecto a que los estudios de opinión no siempre son el camino correcto.

“Ánimo. En política no se llora, especialmente por encuestas estúpidas. Es solo parte de la locura por la que nos hacen pasar cada cuatro años. Y por ahora, solo necesitamos dejar de lado el torbellino de los medios. En serio, apaguen la televisión”, sugirió con ironía.

No lean artículos sobre las encuestas en The New York Times. Ignoren a todos los charlatanes que en realidad solo están deprimiendo su día. La mitad del tiempo, parecen no darse cuenta de que vivimos en un mundo sin teléfono fijo, concluyó Moore, ganador del Oscar en 2003 con Bowling For Columbine, un documental sobre la violencia armada en este país.

Tomado de Cubadebate