Transformación de la prensa, transformación de país

Tres ponencias estratégicas para las proyecciones del gremio marcaron la segunda jornada del Festival Nacional Virtual de la Prensa Julio García Luis, que celebra su quinta edición, desde la UPEC nacional y con trasmisión en directo a todas las provincias, guiado por la frase “Cambiar con la fuerza inspiradora del periodismo martiano”.

Ricardo Ronquillo, titular actual de la UPEC, y Tubal Páez, su Presidente de Honor, encabezaron junto a colegas y líderes de medios una jornada que contó incluso entre sus asistentes eventuales con Roilán Rogríguez Barbán, primer secretario del Partido Comunista en el municipio de Plaza de la Revolución.

Cual presagio de las eventualidades que sobrevendrían en la mañana -un apagón que obligó a hacer adecuaciones y a posponer una parte de lo anunciado- la viceministra de Finanzas y Precios (MFP) Yenisley Ortiz Mantecón ocupó el sitio del ministro en la ponencia “Los presupuestos de una prensa menos presupuestada”, misión que encaró con la mayor solvencia profesional y el conocimiento pleno de un tema al que desde 2023 da seguimiento continuo como parte del Grupo de trabajo gubernamental conformado para respaldar la transformación del sector.

La viceministra reiteró la participación del MFP y de otros Organismos de la Administración Central del Estado en este empeño de país dirigido a arraigar propuestas innovadoras sin vulnerar las misiones de la prensa. Recordó que en octubre de 2022 el Buró Político del Partido aprobó la propuesta de impulsar el experimento y que ya en junio de 2023 se refrendaba en función de ello una Resolución que muy pronto sería actualizada.

Los principios del modelo diseñado implican la visión del tránsito de las unidades presupuestadas a la condición de empresa, para lo cual es imprescindible conseguir el peldaño de Unidad Presupuestada con Tratamiento Especial. Todo ello se emprende con carácter experimental y bajo el principio de asegurar una gestión eficiente, dinamizar el objeto social en aras de acopiar ingresos que acerquen a la autonomía financiera y con cambios en la gestión contable que aseguren el proceso.

“Es un cambio en lo financiero, pero también en la mentalidad y la gestión”, comentó la vicetitular del MFP.

Ortiz Mantecón explicó que los medios en experimento deben procurarse herramientas para proveer servicios, en lo cual es esencial un sólido equipo económico financiero en tanto hay que tener presente la Norma Cubana de Información Financiera.

El experimento, iniciado por 16 medios y con la previsión de suma de otros 47 aprobados, tiene una vigencia de cinco años, pero, como todo lo nuevo, su desarrollo estará sometido a evaluación sistemática. De momento, la alta funcionaria reconoce que hemos dado pasos importantes, pero acota que, a año y medio de su inicio, no hemos alcanzado los objetivos.

No obstante, Ortiz Mantecón afirmó que la política de transformación de la prensa merece una mención en los cambios que lleva adelante el país y destacó entre sus aportes la descarga al presupuesto estatal, la dinamización de servicios y la atención a la fuerza profesional del sector (que, de no mejorar, seguiría migrando a otras ramas). Por todo ello, llamó a los periodistas a preguntarse por qué el experimento avanza en unos medios y en otros no cuando las condiciones de partida suelen ser bastante similares.

Ante comentarios de algunos colegas, la viceministra refirió la posición favorable del MFP a apoyar la capacitación en asuntos económicos y en la asistencia tributaria a colectivos involucrados en el experimento.

Sobre estos temas, el presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo, apuntó que hay una deuda teórica con la economía política de la comunicación, un asunto al que ni siquiera los clásicos del marxismo, que vivieron y pensaron en otra época, dedicaron mucha atención.

“El reto está también en transformar la estructura de los recursos humanos”, afirmó el presidente, quien considera que el cambio en la prensa es parte del cambio en el modelo económico socialista y que lo que hacen los colectivos de periodistas puede ser aplicable a todo el sector presupuestado de la nación.

La segunda conferencia fue “Ley de comunicación y comunicación mediática en el camino de la transformación”, impartida por Belkys Pérez Cruz, vicepresidenta del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), quien repasó las esencias de esa valiosa herramienta aprobada en mayo de 2023 y en vigor desde octubre de 2024.

La ponente detalló las funciones del IICS que, entre otras misiones, se ocupa de conducir y controlar la política de comunicación social en sus tres ámbitos, en coordinación con los gobiernos territoriales y los actores económicos y comunitarios.

Pérez Cruz dio detalles del Plan de acción para fortalecer la comunicación en órganos, organismos y entidades del Estado, así como del Programa de educación para extender su dominio en toda la población.

El IICS chequea cómo se implementa la Ley en los Organismos de la Administración Central del Estado, así como en el ámbito mediático y en las bases comunitarias y vela además por las normativas de uso -aún bastante desconocidas- de la Marca País.

Todo ello significa que los medios hagan cosas diferentes y que se monten en la ruta de la ciencia y la innovación”, destacó la vicepresidenta del IICS. Como explicó, los medios de prensa deben actuar como organizaciones y asumir roles en la comunidad; por otro lado, no pueden comunicar superficialmente las medidas y decisiones de otras entidades sin ahondar, en bien de las audiencias, en sus implicaciones profundas.

La tercera ponencia de la jornada estuvo a cargo del periodista y experto en comunicación y publicidad Amaury del Valle, quien ha puesto en manos de la UPEC su caudal de experiencias como profesional y directivo en firmas cubanas y extranjeras de esos perfiles. Su charla “Posibilidades que ofrece la publicidad a los medios” fue un detenido paseo por el vasto campo de oportunidades que abren, a una prensa en experimento, tanto la publicidad como otros muchos servicios.

Del Valle partió de que los medios en experimento primero deben tener a mano los tipos de servicios y productos comunicativos que pueden brindar dentro del marco legal aprobado en tanto, dijo, hay un potencial de servicios publicitarios que anteceden al producto mismo. La primera disposición a considerar es el reglamento para la publicidad y el patrocinio, con las actividades y normas para el proceso de contratación.

Tomado de Cubaperiodistas