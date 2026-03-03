Nuevo Código de Trabajo: Más derechos y garantías para todos los sectores

Con más de 97 000 propuestas generadas en alrededor de 40 000 reuniones en todo el país, el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo avanza hacia su presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, prevista para julio de 2026.

El proceso de consulta, desarrollado en un contexto económico complejo, abrió un amplio espacio de participación en los colectivos laborales.

Sobre los principales cambios, el alcance de la norma y los retos que implica su implementación, Cubadebate conversó con Yiseilis Ferrer Nariño, directora Jurídica y de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

¿Cómo se ha desarrollado el proceso de consulta sobre el anteproyecto en los centros laborales?

—La consulta se desarrolló entre el 8 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025, prorrogada hasta el 12 de diciembre por eventos como el huracán Melissa que llevaron a ampliar los plazos.

“Te puedo decir que en este proceso se cumplieron los objetivos, pues se logró comprender la necesidad de modificar el Código de Trabajo actual y garantizar una amplia y consciente participación de los trabajadores”.

Se habla de casi 97 000 propuestas de modificación generadas en alrededor de 40 000 reuniones. ¿Cómo se está procesando toda esta información? ¿Cuáles son los principales criterios para determinar qué propuestas se incorporan al texto final?

—La información se procesó a través de un programa informático que agrupó las opiniones similares sobre un mismo párrafo.

“Se plantearon como dudas aspectos que no tienen relación directa con el texto del anteproyecto, entre los que se encuentran la edad de jubilación, la capacidad de compra del salario, el cumplimiento del servicio militar activo, la aplicación de impuestos y trámites bancarios, entre otros.

“Los temas más abordados fueron el hecho de mantener en 17 años la capacidad jurídica para establecer relaciones de trabajo; no establecer límites de horas a los que ejercen el pluriempleo; la facultad del empleador para otorgar licencia no retribuida a los trabajadores; la póliza de seguro para proteger los ingresos de los trabajadores; la denominación de la persona trabajadora de confianza; el expediente laboral; la extensión de la licencia no retribuida para permanecer en el exterior; la protección a la trabajadora en cuestiones de derechos; la prohibición del contrato determinado para labores permanentes; entre otros.

“El proceso de evaluación de las observaciones se realizó con la participación de los miembros del Grupo de Trabajo Temporal, compuesto por representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, entre otros organismos, representantes de los empleadores, las universidades de La Habana y Villa Clara, y directivos de Empleo y Salario del MTSS”.

¿A su entender, cuáles son las principales ventajas de este nuevo Código?

—El anteproyecto ratifica los derechos ya adquiridos por los trabajadores, concede nuevos derechos y amplía las garantías de quienes trabajan con subordinación a un empleador del sector no estatal, a diferencia del tratamiento actual, donde solo tienen garantizados derechos mínimos. En otras palabras, es de aplicación a quienes trabajan con subordinación, con independencia del sector donde laboren.

“Los empleadores, tanto del sector estatal como privado, están obligados a promover un entorno laboral de no tolerancia ante las manifestaciones de violencia, acoso y discriminación, así como a adoptar las acciones de prevención que se requieran para proteger a los trabajadores y a estudiantes que realicen prácticas pre-profesionales en la entidad.

“A partir del principio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 42 de la Constitución de la República de Cuba, se ratifica la igualdad y no discriminación como uno de los principios para la aplicación del Código de Trabajo y sus disposiciones normativas complementarias.

“Otro beneficio es que se regula la protección de los ingresos de los trabajadores ante la interrupción laboral, la cancelación de la actividad, el cese de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos y estructurales, disolución y otras causas, mediante mecanismos que se establecen a estos fines.

“El Código también descentraliza facultades a nivel de las empresas con respecto a la aprobación de los regímenes de trabajo y descanso excepcionales. Hace lo mismo con relación al uso del contrato por tiempo indeterminado cíclico o de temporada.

“Se reconocen los derechos de trabajo garantizados mediante el ejercicio de la acción para formular reclamaciones a los órganos e instancias competentes en la vía previa y la vía judicial. También se reconoce la posibilidad de utilizar medios alternos de solución de conflictos, como la mediación, y se garantiza el debido proceso, dando cumplimiento a lo previsto en la Constitución de la República en los artículos 92 y 94.

“Otra novedad de esta normativa es que las decisiones del empleador se adoptan de común acuerdo con la organización sindical que representa a los trabajadores, para garantizar la efectividad del principio constitucional de participación”.

Una de las grandes novedades que mencionaba es la extensión del ámbito de aplicación a todos los trabajadores, sin importar el tipo de propiedad (estatal o privada). ¿Qué implica esto en la práctica para un trabajador de una mipyme o un trabajador por cuenta propia, que antes podía estar en una situación de mayor informalidad?

—Los trabajadores contratados del sector no estatal gozan de las mismas garantías que los del sector estatal en cuanto a la aplicación de los principios de irrenunciabilidad y progresividad de los derechos, tanto de trabajo como protectorio, de igualdad y no discriminación, de estabilidad laboral, protección mínima, igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres, y protección a la mujer embarazada.

“A esta última se le garantiza el acceso al empleo, la permanencia, la promoción, y que no termine su relación de trabajo debido al embarazo.

“Para respaldar la seguridad jurídica de los trabajadores contratados por las formas de gestión no estatal se establece que, si la actividad laboral es de carácter permanente, el trabajador debe contratarse por tiempo indeterminado. A ello se suma que se prohíbe de forma expresa el uso de contratos determinados en actividades permanentes, lo cual garantiza la estabilidad del empleo para estas personas.

“Los trabajadores contratados del sector no estatal tienen derecho a recibir los tratamientos laborales y salariales previstos en el anteproyecto ante situaciones de desastres, movilizaciones de interés para la defensa y la seguridad nacional, y durante los días de conmemoración nacional, feriados y de receso adicional retribuido.

“Además, tienen este derecho durante las situaciones previstas en que la persona trabajadora no puede concurrir al trabajo. Esto ocurre cuando deben ejercer de juez lego en los tribunales de justicia; realizar donaciones de sangre; movilizaciones ante desastres naturales, tecnológicos o sanitarios; licencias por fallecimiento de determinados familiares; asistir a exámenes médicos programados o consultas médicas para los portadores del VIH o enfermos de SIDA; concurrir a citaciones de los tribunales de justicia, la Fiscalía o los órganos de investigación; entre otras situaciones.

“Los empleadores de las formas de gestión no estatal deben garantizar que sus trabajadores laboren en ambientes seguros y saludables, con tiempo de descanso adecuado; promover un entorno laboral de no tolerancia ante las manifestaciones de violencia, acoso y discriminación; abonar la remuneración que corresponda por el trabajo realizado; y garantizar que la persona trabajadora disfrute de manera efectiva las vacaciones anuales pagadas, lo cual se traduce en el derecho a un empleo digno en condiciones de libertad, equidad, seguridad y justicia social.

“Se dedica un Capítulo para regular de forma particular las relaciones de trabajo con un empleador personal natural, aplicable a los titulares de los proyectos de trabajo por cuenta propia, a creadores y artistas independientes y otras personas naturales facultadas para contratar.

“Se dispone el alcance de las obligaciones del empleador, y se aplica lo previsto en el Código de Trabajo en materia de contratación, régimen de trabajo y descanso, causas de suspensión de la relación de trabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, pago del salario, de las vacaciones y su disfrute efectivo, de las prestaciones monetarias del régimen general de seguridad social, certificación de las remuneraciones y el tiempo de servicios; retención de las contribuciones y otros impuestos, entre otros”.

Desde la perspectiva de un empleador privado (un TCP o una mipyme), que ahora tiene responsabilidades formales claras: contrato, seguridad social, seguro de desempleo. ¿Qué apoyo o asesoría recibirán estos empleadores para cumplir con sus nuevas obligaciones sin que la carga administrativa o económica termine siendo un desincentivo para la contratación formal?

—Los empleadores (entendiéndose como tal a la persona jurídica o natural dotada de capacidad legal para concertar relaciones de trabajo, que emplea uno o más personas trabajadoras), contraen obligaciones y responden por ellas desde el punto de vista jurídico.

“De ese modo, se consideran válidos y eficaces a todos los efectos legales los actos jurídicos que realizan en el ámbito de sus funciones y atribuciones los directores, administradores, gerentes, quienes integran los órganos de dirección colectiva, así como las personas naturales dotadas de capacidad legal para establecer relaciones de trabajo.

“Entre sus obligaciones se dispone cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Constitución de la República de Cuba, en el Código de Trabajo, en la legislación de trabajo y seguridad social; así como garantizar el cumplimiento y respeto a los principios, derechos y garantías que se establecen con respecto a las personas trabajadoras.

“En el proceso de implementación, una vez publicado el Código de Trabajo, corresponde prioritariamente la autopreparación. Para ello se impartirán seminarios sobre la adecuada aplicación de las nuevas regulaciones.

“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las direcciones de Trabajo y Seguridad Social subordinadas a las administraciones locales del Poder Popular participarán activamente en el proceso de implementación, a través de seminarios, acciones de preparación a cuadros, funcionarios, especialistas y activistas. También estarán encargados del asesoramiento y el esclarecimiento de dudas sobre los principales cambios del anteproyecto.

“Participarán además en estos encuentros las entidades que brindan asesoría jurídica, como las consultorías y los bufetes colectivos”.

El cronograma legislativo prevé la presentación del Código en julio de 2026 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Cuál es la hoja de ruta hasta ese momento? ¿En qué parte del proceso se encuentran ahora?

—Ahora concluyó el análisis de las observaciones, como resultado del proceso de consulta con los trabajadores. Ya está reelaborado el anteproyecto y debe someterse a la consideración del Consejo de Ministros, que es el órgano con facultad para ejercer la iniciativa legislativa y presentarlo a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

¿Cuáles son los principales retos para que, una vez aprobada la norma, se cumpla lo que establece?

—El mayor reto es que los trabajadores conozcan los derechos que allí se disponen y puedan ejercitar las acciones necesarias ante un incumplimiento o violación de estos derechos de trabajo.

“Además, que los empleadores garanticen el ejercicio de estos derechos, a través de la adecuada aplicación de sus preceptos. Esto debe garantizarse con los seminarios y capacitaciones.

“En los colectivos laborales debe elevarse el conocimiento de sus derechos y deberes en el ámbito del proceso de trabajo.

“El alcance real del Código no dependerá únicamente de su diseño jurídico, sino de la responsabilidad compartida de hacerlo valer. En ese empeño, la participación que marcó su gestación deberá convertirse también en la fuerza que garantice su cumplimiento”. Tomado de Cubadebate