Positivas acciones en Morón en Ejercicio de Prevención y Enfrentamiento al delito

Sep 28, 2025

El IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito y otras manifestaciones negativas, arroja positivo impacto en la población del municipio de Morón, donde se han efectuado conversatorios, inspecciones, aplicación de multas y advertencias, entre otras acciones.

El grupo preventivo ha desplegado acciones en comunidades, instituciones educativas y centros de producción y servicios, proclives a desvíos de recursos u otras prácticas de ilegalidades.

Una acción importante se ha desarrollado en colectivos estudiantiles, mediante conversatorios con la presencia de especialistas sobre el peligro que ocasiona el consumo de drogas y otras sustancias nocivas.

En Turiguanó oficiales de Tropas Guardafronteras intercambiaron sobre este tema con estudiantes de la Secundaria William Soler e integrantes del Destacamento Mirando al Mar.

Durante el abarcador Ejercicio, se realizan rondas nocturnas para chequear la seguridad y protección de objetivos económicos y de servicios, y se ha solicitado la identificación a ciudadanos sospechosos en horarios avanzados de la noche, máxime cuando hay falta de electricidad.

Tomado de Invasor 

