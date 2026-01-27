Televisión Avileña

Promueven acciones contra ilegalidades e indisciplinas sociales en Morón

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 27, 2026

El combate contra las ilegalidades y las indisciplinas sociales, la protección del entorno y la atención a los ancianos constituyen objetivos fundamentales del trabajo conjunto entre los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio avileño de Morón.

Ambas organizaciones promueven acciones coordinadas destinadas a estimular y generalizar el trabajo comunitario, adaptándolo a las características particulares de cada zona.

Uno de los propósitos esenciales de esta labor es multiplicar aquellas iniciativas y proyectos que han logrado transformar positivamente conductas y hábitos dentro de las comunidades.

Si bien existe un programa conjunto entre la FMC y los CDR, cada proyecto debe ser de carácter multisectorial. Por ello, no se excluye la participación de otros actores clave para consolidar los objetivos trazados, tales como el Poder Popular, las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, así como los sectores de Cultura y Deporte, entre otros.

Tomado de Radio Morón

