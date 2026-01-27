Ciego de Ávila evalúa ejes de trabajo sindical de cara al 22 Congreso de la CTC

Bajo la presidencia de Yaisel Osvaldo Pieter Terry, Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y de la Comisión Organizadora del 22º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), se desarrolló en esta provincia una reunión de trabajo destinada a evaluar y consolidar los objetivos estratégicos del movimiento sindical avileño.

En el encuentro, que contó con la presencia de Yunielkis Valdés Rodríguez, funcionaria del Comité Provincial del Partido, se analizaron los principales ejes de acción rumbo al próximo Congreso de la CTC.

Los debates se centraron en cuatro líneas de trabajo fundamentales:

Preparativos del 87º Aniversario de la CTC: Se enfatizó en la reafirmación de la unidad del movimiento obrero y su papel en la defensa de la Revolución Cubana. Debate del Plan de la Economía con los trabajadores: Se destacó la importancia de garantizar la participación protagónica de la masa laboral en la discusión de las directrices económicas. Consolidación de las organizaciones sindicales de base: Se identificó como prioridad el fortalecimiento de esta estructura esencial para la representación obrera. Evaluación del trabajo de los cuadros: Se subrayó la necesidad de promover una dirección sindical más eficaz, ejemplar y vinculada a las bases.

De manera particular, la reunión evaluó la gestión administrativa y comercial de la organización, con especial atención a sectores clave como el alojamiento, el transporte y las fincas de autoconsumo. El objetivo declarado es avanzar hacia el autofinanciamiento de la estructura sindical provincial mediante una administración eficiente.

El Comité Provincial de la CTC en Ciego de Ávila reafirmó, en este escenario, su compromiso de movilizar a todas sus estructuras para contribuir al éxito del próximo Congreso nacional. La cita sirvió para ratificar la unidad del movimiento obrero avileño y su alineación con los principios de la Revolución Cubana.