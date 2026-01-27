Proyecto CostÁvila Pdl gestionará la recogida de desechos para el sector estatal y privado

El sistema de higiene comunal del municipio de Ciego de Ávila implementa una nueva estrategia mediante la cual las entidades estatales y privadas deberán contratar de forma progresiva el servicio de recogida de desechos sólidos con el Proyecto CostÁvila Pdl.

La medida tiene como objetivo principal erradicar la proliferación de microvertederos ilegales instalados por diversas instituciones en espacios públicos, una práctica que afecta el ornato y las condiciones sanitarias de la ciudad.

Según explicaron fuentes del proyecto a esta agencia, la iniciativa busca además aliviar la carga financiera del presupuesto municipal, que actualmente asume el costo total del servicio. Los servicios que sean facturados a entidades —incluyendo al sector presupuestado— generarán un ahorro directo para las arcas locales.

“Nuestro papel es estar preparados para ofrecer un servicio de calidad que responda a la demanda”, señaló un portavoz de CostÁvila Pdl.

La entidad informó que ya cuenta con las propuestas de contrato disponibles para que las organizaciones interesadas puedan evaluar y negociar los términos del servicio.

MODALIDAD DE ACCESO AL SERVICIO

El servicio está dirigido, en esta fase, exclusivamente a personas jurídicas. Los canales oficiales para realizar la solicitud son:

Página de Facebook: Proyecto CostÁvila Pdl

(https://www.facebook.com/profile.php?id=61585614366368)

Grupo de WhatsApp:

(https://chat.whatsapp.com/K9YXGXkdoY9AWVaehAibvK)

Correo electrónico: costavilapdl@gmail.com

Con esta acción, las autoridades municipales avanzan en la racionalización del servicio de higiene comunal, promoviendo la corresponsabilidad de las entidades en la gestión de sus residuos.