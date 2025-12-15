Reconocen en Ciego de Ávila a destacados del sector de la Cultura

A dos días de la celebración en Cuba del Día del trabajador de la Cultura, este viernes fueron reconocidos y estimulados en Ciego de Ávila colectivos y trabajadores del sector con una destacada trayectoria.

Correspondió al municipio de Ciro Redondo la conquista del primer lugar, en tanto territorio con mejor trabajo sindical en el transcurso del año que ahora concluye.

La actividad fue presidida por Nexy Veliz Naranjo, miembro del Buró Provincial del Partido, y Bárbara López Delgado, secretaria general del Comité Provincial del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura, y contó, además, con la presencia de otros dirigentes del Partido y el Gobierno en el territorio.

Como parte de la animada gala se entregó la distinción Joya de la cultura avileña a Jorge Luis Neyra Pérez de Corcho, Néstor Renato Labrada Rodríguez, Roberto Ávila Hernández y Giraldo Alfonso Pérez.

También resultaron agasajados con el reconocimiento Colectivo distinguido nacional, los proyectos Cuenta Conmigo, Justo a la moda, Manos mágicas, la sección Talla en madera, de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, Medios de Propaganda y el periódico Invasor.

De igual modo la dirección provincial del Sindicato de Trabajadores de la Cultura confirió la medalla Raúl Gómez García a ocho de sus afiliados.

En momento especial de la actividad devino el reconocimiento a Juan Germán Jones Pedroso, quien cesa en sus funciones como director del Sectorial Provincial de Cultura, esfera que encabezará en lo adelante Mariana Rodríguez Muñoz.