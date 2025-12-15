Televisión Avileña

Acogerá Florencia acto provincial por el Día del Educador

Dic 15, 2025

En medio de complejidades en el sector de la Educación y en la sociedad en general, Ciego de Ávila tendrá su acto por el Día del Educador, como forma de conmemorar el importante trabajo que desarrollan los profesionales de esa rama la provincia.

El encuentro tendrá lugar en la Escuela Primaria José Martí, del Consejo Popular Tamarindo, en el municipio de Florencia, el próximo día 20 de diciembre, con una representación del personal docente de todo el territorio avileño.

Midalys Suárez Pérez, directora general de Educación en Florencia, mencionó que el momento será propicio para reconocer la labor de trabajadores con un destacado paso en la rama de la enseñanza.

“Se entregará la Distinción Por la Educación Cubana, la Medalla Rafael María de Mendive, y la Orden Frank País de primer y segundo grado, según se disponga en el nivel provincial, además de los reconocimientos Maestros por la Patria y el Premio del Ministerio de Educación a educadores destacados por su trayectoria, por estar más de cuarenta y cinco años de forma ininterrumpida en el sector o por su prestigio”.

Unos 250 profesionales de la rama de la enseñanza serán partícipes del acto, para el cual Suárez Pérez informó que el municipio sede se prepara desde hace varios días, a pesar de muchas limitaciones, pero ya con buena parte del aseguramiento garantizado.

El propio municipio inició el presente curso escolar con un importante déficit de maestros, situación que se ha enfrentado con diversas alternativas, principalmente con el apoyo de personal contratado proveniente de otros organismos, para tener la mayor cobertura docente posible.

Como cada año, toda Cuba celebrará el Día del Educador el próximo 22 de diciembre, mostrando siempre agradecimiento y respeto a los trabajadores de tan importante y noble profesión.

Tomado de Invasor

