Recorre Comisión del Parlamento Cubano instituciones de la salud y el Inder de Ciego de Ávila

Una comisión permanente de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) ha realizado un recorrido por diversas instituciones de Ciego de Ávila como parte de los preparativos para la rendición de cuentas de la provincia, que se llevará a cabo el próximo mes de diciembre con el objetivo de evaluar el funcionamiento de áreas claves y el estado de los servicios que impactan directamente en la población.

Durante su estancia, los representantes de la ANPP sostuvieron un intercambio fructífero con directivos de la Empresa de Servicios Comunales y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), lo que permitió conocer los avances, los desafíos y las estrategias implementadas en estos sectores fundamentales para la vida cotidiana y el desarrollo social de la provincia.

La agenda de la comisión incluyó visitas de carácter técnico y asistencial, donde se pudo constatar de primera mano la labor que se realiza en instituciones vitales para la salud de los avileños como el Centro Clínico Farmacéutico en Homeopatía y Terapia Floral ,la Policlínica Belkis Sotomayor, el Consultorio Número 3 del Área de Salud de la Policlínica Belkis Sotomayor, así como el Hospital Provincial Doctor Antonio Luaces Iraola.

La visita al principal centro hospitalario de la provincia constituyó una oportunidad para evaluar la atención especializada, la calidad de los servicios médicos y la organización hospitalaria.

Un momento significativo de la visita fue el intercambio directo con pacientes que reciben atención en esta institución, permitiendo conocer sus experiencias, percepciones y necesidades.

Este intercambio, realizado con antelación a la rendición de cuentas provincial, servirá para que la comisión de la ANPP cuente con una visión integral y documentada de la realidad de Ciego de Ávila, facilitando así un análisis profundo y constructivo de la gestión gubernamental en la provincia.