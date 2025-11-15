Chequea Díaz-Canel recuperación en Granma

Por tercera ocasión desde el paso del huracán Melissa por el oriente cubano, Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, llegó hoy a la provincia de Granma, para chequear las labores de recuperación.

La Presidencia de Cuba informó en la red social X que el mandatario visitó el municipio de Río Cauto, uno de los más afectados por las inundaciones.

Junto Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, ministros, viceministros, autoridades provinciales y municipales, Díaz-Canel arribó al hospital de campaña donado por la India, que tiene capacidad para atender a 300 personas, con equipos, medicamentos, material gastable y planta eléctrica.

El jefe de Estado dialogó con autoridades del Ministerio de Salud Pública y médicos que se encargan de la atención, para conocer la aceptación que ha tenido este centro, donde a diario se atiende a más de 50 personas, con equipos de alta tecnología para consultas rápidas.

También fue a la comunidad El Mango, una de las más dañadas en el consejo popular Guamo Viejo, desde donde fueron rescatadas cientos de personas ante las inundaciones provocadas por la crecida sin precedentes del río Cauto.

Las autoridades locales y el pueblo contaron al mandatario lo vivido con el ciclón tropical —que tocó tierra cubana el 29 de octubre último—, así como las afectaciones en viviendas, equipos electrodomésticos y colchones, por la crecida de las aguas.

Allí, se reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y el Presidente subrayó la importancia del trabajo coordinado para impedir que se perdieran vidas humanas.

Habló de organizar bien la entrega de recursos, incorporar lo más pronto posible los niños a la escuela, mantener un clima de cooperación y participación, y priorizar a los vulnerables.

Díaz-Canel estuvo en el poblado de Guamo, donde existen unas mil 200 viviendas, más de 900 con daños por las inundaciones; se explicó allí que la ruta crítica son las afectaciones en los colchones, que ya han comenzado a llegar por vía del Estado cubano y por donaciones.

Conversó con médicos y estudiantes de Medicina que realizan pesquisas en estas comunidades afectadas, además, por arbovirosis, y atienden otros padecimientos de sus pobladores.

En Río Cauto, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República se reunió con el Consejo de Defensa Provincial, y fue puesto al tanto de las tareas para enfrentar los daños causados por el huracán en el territorio.

Estamos en recuperación, pero queda mucho por hacer, dijo.

