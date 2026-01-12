Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Destacada Internacionales

Cuba rechaza nuevas amenazas de Donald Trump

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 11, 2026

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reiteró este domingo su postura de recrudecer las medidas de presión contra Cuba, anunciando en su red social Truth Social el cese del flujo de petróleo y recursos financieros desde Venezuela hacia la isla.

En una publicación, Trump afirmó: «¡No habrá más petróleo ni dinero (de Venezuela) para Cuba!», y añadió: «Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE».

En el mismo mensaje, aseguró que Cuba había dependido históricamente de «grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO» venezolanos a cambio de «servicios de seguridad», una dinámica que, según él, «¡YA NO!» continuará.

Estas declaraciones marcan una nueva escalada en la retórica y el enfoque hacia Cuba desde sectores políticos estadounidenses, reforzando el marco de sanciones y presiones económicas.

Ante este tipo de declaraciones, el gobierno cubano ha reafirmado en múltiples ocasiones su derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional.

Recientemente, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló: “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, subrayando la voluntad del país de defender su modelo político y económico sin injerencias externas.

Las autoridades cubanas han llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, en un contexto caracterizado por el incremento de noticias falsas y declaraciones geopolíticas de alto impacto en las redes sociales.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Cuba desmiente supuesto aumento del precio del pasaporte para residentes en el exterior

Ene 12, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Pulsar el 87 latido

Ene 12, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Envía Nicolás Maduro Moros mensaje desde Estados Unidos

Ene 12, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

Cuba desmiente supuesto aumento del precio del pasaporte para residentes en el exterior

12 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Ciego de Ávila, epicentro del Béisbol5 mundial

12 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Pulsar el 87 latido

12 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Envía Nicolás Maduro Moros mensaje desde Estados Unidos

12 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila