Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte Destacada

Yulieski Martínez, el representante de Ciego de Ávila medallista en Asunción 2025

PorYoury Santana Gonzalez

Ago 25, 2025

El avileño Yulieski Martínez de los 65 kgs en levantamiento de pesas logró medalla de Bronce con 268 kilos en el total, la única presea de la provincia de Ciego de Ávila en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Yulieski de solo 19 años quedo por detrás solamente del colombiano José Elber González medallista de oro y el Venezolano Dionangel David Vargas dueño de la plata. El avileño logró 120 kilos en Arranque y 148 kilogramos en Envío y ratificó todo su potencial.

Antes, la voleibolista Yensy Kindelán había logrado ubicarse en quinto lugar , el velista Miguel Ángel Abad terminó de sexto y el ciclista Randoll Izquierdo concluyó en el 12mo puesto en la ruta masculina.

El atletismo con 8 títulos , la lucha y el canotaje con 3 resultaron los deportes más destacados .

Cuba Finalmente remató a Chile el último día de competencias y ancló en el séptimo peldaño de los juegos con un botín de 19 medallas de oro, 13 de plata y 15 de Bronce para un total de 47 preseas.

El resumen Asunción 2025 mostró la valía del los atletas cubanos aunque refleja un descenso significativo en comparación con actuaciones anteriores y evidencia los desafíos que enfrenta hoy el deporte antillano, se cumplieron objetivos previstos entre ellos evaluar la reserva deportiva para futuros eventos internacionales que requerirán de la mayor preparación posible. Nos satisface ver cómo nuestros atletas compitieron con la convicción de victorias y vergüenza deportiva.

Por Youry Santana Gonzalez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Economía

Trabajan en Morón por elevar los resultados en la producción lechera

Ago 25, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada

Distribuyen en Ciego de  Ávila materiales escolares para el nuevo curso escolar (+Fotos)

Ago 25, 2025 Luis Falcon Saavedra
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Prohibida, pero no para tortugas (+Video)

Ago 25, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Internacionales

Díaz-Canel reiteró su apoyo a Maduro y a la Revolución Bolivariana

25 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Economía

Trabajan en Morón por elevar los resultados en la producción lechera

25 de agosto de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
CIEN AÑOS CON FIDEL

Misión de Cuba ante la ONU rinde homenaje a Fidel Castro

25 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada

Distribuyen en Ciego de  Ávila materiales escolares para el nuevo curso escolar (+Fotos)

25 de agosto de 2025 Luis Falcon Saavedra