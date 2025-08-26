Yulieski Martínez, el representante de Ciego de Ávila medallista en Asunción 2025

El avileño Yulieski Martínez de los 65 kgs en levantamiento de pesas logró medalla de Bronce con 268 kilos en el total, la única presea de la provincia de Ciego de Ávila en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Yulieski de solo 19 años quedo por detrás solamente del colombiano José Elber González medallista de oro y el Venezolano Dionangel David Vargas dueño de la plata. El avileño logró 120 kilos en Arranque y 148 kilogramos en Envío y ratificó todo su potencial.

#Cuba en #Asunción2025

Bronce con marcas personales en la palanqueta

Yunieski Martínez estreno del levantamiento de pesas en el medallero de su país. #DeporteCubano #ConAmorPorCuba #CubaEstáFirmehttps://t.co/nZo9HogvQy… pic.twitter.com/ahZQTnz26E — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) August 20, 2025

Antes, la voleibolista Yensy Kindelán había logrado ubicarse en quinto lugar , el velista Miguel Ángel Abad terminó de sexto y el ciclista Randoll Izquierdo concluyó en el 12mo puesto en la ruta masculina.

El atletismo con 8 títulos , la lucha y el canotaje con 3 resultaron los deportes más destacados .

Cuba Finalmente remató a Chile el último día de competencias y ancló en el séptimo peldaño de los juegos con un botín de 19 medallas de oro, 13 de plata y 15 de Bronce para un total de 47 preseas.

El resumen Asunción 2025 mostró la valía del los atletas cubanos aunque refleja un descenso significativo en comparación con actuaciones anteriores y evidencia los desafíos que enfrenta hoy el deporte antillano, se cumplieron objetivos previstos entre ellos evaluar la reserva deportiva para futuros eventos internacionales que requerirán de la mayor preparación posible. Nos satisface ver cómo nuestros atletas compitieron con la convicción de victorias y vergüenza deportiva.