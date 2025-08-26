Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Reconocen labor de federadas en municipio de Primero de Enero

PorAriel González

Ago 25, 2025

El parque de la calle 9, ubicado en la cabecera del municipio avileño de Primero de Enero, fue el escenario escogido para la celebración del aniversario 65 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas ( FMC) en estos predios.

Presidido por Daimy Zamora Arteaga, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en territorio violeteño, en la actividad se rindió homenaje a Vilma Espín y al resto de las cubanas que escribieron páginas de historia en la lucha por la independencia de Cuba.

También fueron estimuladas federadas, delegaciones y bloques destacados en el accionar de la organización y a organismos y entidades que apoyan a las actividades organizadas por las féminas.

Entre poesías y canciones se resaltó el quehacer de la mujer y su empeño por perfeccionar la labor de la FMC y por inculcar a las nuevas generaciones el amor por esta organización de masas, con el ejemplo de quienes, desde muy jóvenes, prestigiar esas filas.

   

Por Ariel González

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Economía

Trabajan en Morón por elevar los resultados en la producción lechera

Ago 25, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada

Distribuyen en Ciego de  Ávila materiales escolares para el nuevo curso escolar (+Fotos)

Ago 25, 2025 Luis Falcon Saavedra
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Prohibida, pero no para tortugas (+Video)

Ago 25, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Internacionales

Díaz-Canel reiteró su apoyo a Maduro y a la Revolución Bolivariana

25 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Economía

Trabajan en Morón por elevar los resultados en la producción lechera

25 de agosto de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
CIEN AÑOS CON FIDEL

Misión de Cuba ante la ONU rinde homenaje a Fidel Castro

25 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada

Distribuyen en Ciego de  Ávila materiales escolares para el nuevo curso escolar (+Fotos)

25 de agosto de 2025 Luis Falcon Saavedra