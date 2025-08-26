Reconocen labor de federadas en municipio de Primero de Enero

El parque de la calle 9, ubicado en la cabecera del municipio avileño de Primero de Enero, fue el escenario escogido para la celebración del aniversario 65 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas ( FMC) en estos predios.

Presidido por Daimy Zamora Arteaga, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en territorio violeteño, en la actividad se rindió homenaje a Vilma Espín y al resto de las cubanas que escribieron páginas de historia en la lucha por la independencia de Cuba.

También fueron estimuladas federadas, delegaciones y bloques destacados en el accionar de la organización y a organismos y entidades que apoyan a las actividades organizadas por las féminas.

Entre poesías y canciones se resaltó el quehacer de la mujer y su empeño por perfeccionar la labor de la FMC y por inculcar a las nuevas generaciones el amor por esta organización de masas, con el ejemplo de quienes, desde muy jóvenes, prestigiar esas filas.