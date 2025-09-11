Activa Ciego de Ávila medidas de contingencia ante interrupción eléctrica nacional

Ante la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), las autoridades de la provincia de Ciego de Ávila activaron de inmediato su plan de contingencia para garantizar los servicios vitales y la sostenibilidad energética en el territorio.

La situación, provocada por la salida imprevista de la Central Termoeléctrica «Antonio Guiteras», llevó a la coordinación de medidas desde el despacho eléctrico provincial para mitigar el impacto en la población.

Generación local y estado del sistema

Al frente de las acciones técnicas, Daniel Pérez García, director general de la Empresa Eléctrica en la provincia, precisó que el proceso de recuperación del microsistema comenzó minutos después del evento, aproximadamente a las 12:31 p.m.

«Hay casi 40 megawatts disponibles entre los grupos de generación de fuel oil de Chambas, de Ciego Norte en la Circunvalación y de cuatro motores de generación en Morón. Ahora mismo la provincia tiene más de 18 megawatts servidos», explicó el directivo.

Detalló que cuentan con servicio eléctrico las zonas de Chambas, Los Perros, El Asiento, Punta Alegre, Tamarindo, el Hospital de Morón y varios circuitos en la ciudad de Ciego de Ávila. Sin embargo, admitió que persiste «una inestabilidad importante en la calidad de los voltajes», lo que ha impedido incorporar por primera vez en este tipo de contingencia la capacidad de los parques solares fotovoltaicos de la provincia por considerarlo un riesgo.

Pérez García señaló que la continuidad del microsistema depende del abasto permanente de combustible a las plantas generadoras de Chambas, Morón y Ciego Norte. «No tenemos una idea clara de cuándo se va a restablecer el sistema eléctrico nacional. Por tanto, la garantía está en el nivel de carros tanques que tenemos», afirmó.

Medidas para la población

Para garantizar la alimentación del pueblo, se movilizaron todas las entidades estatales del Comercio y la Gastronomía. Nelson José Mendoza Vasallo, director de la UEB Oasis, informó que se han organizado para ofrecer variadas opciones de comida a la población, como pizzas, espaguetis, sopas y fideos.

De manera similar, el Hotel Sevilla se sumó a los esfuerzos. Yumalia Rodríguez Alemán, directora de la instalación, explicó que desde horas de la mañana están «enfrascados en realizar comidas económicas para los barrios vulnerables» de la zona de Rivas Fraga, donde ya distribuyeron caldosa, arroz con subproducto y viandas.

Abasto de agua y servicios vitales

Se movilizaron todos los carros cisterna disponibles para asegurar el suministro de agua a las comunidades. El Director de la Empresa Eléctrica añadió que se trabaja para garantizar el bombeo, asegurando ya el suministro para la ciudad de Ciego de Ávila y de Morón.

Paralelamente, se activaron grupos electrógenos para mantener los servicios esenciales en centros de salud y otras instituciones de prioridad, asegurando su funcionamiento durante la interrupción.

Transparencia informativa y llamado a la calma

Los medios de comunicación provinciales (prensa impresa, radio y televisión, incluidas sus redes sociales) mantendrán una cobertura permanente para informar a la población sobre la evolución de la situación y las principales medidas adoptadas.

Las autoridades provinciales, a través del primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila, Julio Heriberto Gómez Casanova, reiteraron el llamado a la tranquilidad ciudadana y al cumplimiento de las orientaciones emitidas oficialmente.

