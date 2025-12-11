Televisión Avileña

Avanza Morón a la final del Campeonato Provincial de Béisbol de la categoría 13- 14 años

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Dic 10, 2025

El equipo de Morón avanzó a la final del Campeonato Provincial de Béisbol, categoría 13-14 años, tras imponerse de forma invicta en su evento zonal, disputado en el estadio Paquito Espinosa de la Ciudad del Gallo.

Los moronenses desplegaron una ofensiva demoledora: vencieron a los florencianos por súper knockout con marcador de 21-0, y a los chamberos también por knockout, con un contundente 12-2.

En las otras llaves del certamen, Bolivia obtuvo su boleto al superar a Primero de Enero y Baraguá, mientras que Ciego de Ávila logró lo propio al imponerse a Ciro Redondo y Majagua. El equipo de Venezuela no se presentó al torneo.

La final entre Bolivia, Ciego de Ávila y Morón está prevista para el próximo 20 de diciembre y tendrá como escenario el emblemático estadio Paquito Espinosa de la Ciudad del Gallo.

