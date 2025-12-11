Marverde vuelve a premiar en Ciro Redondo

Las letras avileñas volvieron a vivir un momento de suma importancia este fin de semana con la premiación del concurso Marverde 2025, en el municipio de Ciro Redondo.

Invasor supo, a través de Eylen Herrera Sarduy, directora municipal de Cultura, ahora en espera de su alumbramiento, que esta edición del concurso más popular del municipio fue dedicada al universo infantil. Y que, aunque fueron menos las obras recibidas, en comparación al año pasado, se sigue notando el interés por la participación que tiene cada literato nuestro.

La Casa de Cultura Carlos Puebla fue el escenario ideal para que el jurado, compuesto por los escritores Luis Pacheco Granado, Guillermo Yada Sotolongo y Jorge Luis Gutiérrez Hernández, decidiera, por unanimidad, y de entre las 16 obras presentadas, los siguientes laureados:

• En poesía: Primer Lugar para Tania Maria Rojas Santana, por “El alboroto”. Las menciones fueron para Dayana Sosa Jiménez, por “El alma” y Yelena López Legrá, por “Cinta de colores”.

• En Narrativa: Primer Lugar para Víctor Manuel Ramos Fernández, por “Sopa de piedras”, y se otorgaron menciones a Camila de la Torre, por “La aventura de Lila” y Arisnubia Díaz Fajardo, por “Lucas”.

La jornada matutina fue matizada por los números siempre refrescantes y jocosos de los instructores de arte Giosbel Gabriel e Iris Dayelis Guilarte, como los payasos Corbatica y Ricitos, que fueron el deleite de los presentes.

La buena canción, a tono con la poesía, vino junto a los arpegios de la guitarra de Alexey González y Oscar Aquino, entre otros invitados ocasionales, quienes demostraron por qué el arte comunitario, de aficionados, sigue siendo indispensable para el desarrollo cultural de una comunidad, así como para el crecimiento artístico de quien sueña con ver su obra realizada.

El concurso literario Marverde ha sido fuente y una de las vías para escritores avileños que hoy gozan de un prestigio y un lugar muy bien ganado dentro de la literatura de la Ciudad de los Portales, como son los casos de Leo Bucquet y Sarays Guerrero, entre otros.

No por gusto, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saíz han apoyado algunas de las ediciones de este certamen, con las esperanzas puestas en mantener en alto la voz literaria de Ciego de Ávila.

Tomado de Invasor