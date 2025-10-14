Televisión Avileña

Celebran en Primero de Enero Día del Trabajador Azucarero

PorAriel González

Oct 13, 2025

El central Primero de Enero fue el centro escogido para la celebración por el Día  del Trabajador Azucarero, a partir del actual escenario laboral que viven los obreros del sector y la responsabilidad que tienen para lograr los compromisos colectivos.

Como dignos herederos de Jesús Menéndez, los representantes de la clase obrera, que este 13 de octubre celebran su día, se anteponen a los obstáculos y las carencias para buscar soluciones ante las limitaciones de recursos y piezas de repuesto necesarios para la producción.

Ante los allí reunidos Idalberto Ferrer Márquez, director de la Empresa Agroundustrial Azucarera Primero de Enero, dio a conocer los principales objetivos de trabajo y la propuesta de la entidad para el año 2026, teniendo en cuenta la premisa de Fidel Castro «La fuerza de un pueblo y de una Revolución, consiste precisamente en su capacidad de comprender y enfrentar las dificultades»

En el acto se reconoció el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores más destacados de forma integral, así como a las unidades y otras dependencias del sector que sobresalen por su accionar en el desarrollo de las tareas y en la labor sindical.

