Celebran en Primero de Enero Día del Trabajador Azucarero

El central Primero de Enero fue el centro escogido para la celebración por el Día del Trabajador Azucarero, a partir del actual escenario laboral que viven los obreros del sector y la responsabilidad que tienen para lograr los compromisos colectivos.

Como dignos herederos de Jesús Menéndez, los representantes de la clase obrera, que este 13 de octubre celebran su día, se anteponen a los obstáculos y las carencias para buscar soluciones ante las limitaciones de recursos y piezas de repuesto necesarios para la producción.

Ante los allí reunidos Idalberto Ferrer Márquez, director de la Empresa Agroundustrial Azucarera Primero de Enero, dio a conocer los principales objetivos de trabajo y la propuesta de la entidad para el año 2026, teniendo en cuenta la premisa de Fidel Castro «La fuerza de un pueblo y de una Revolución, consiste precisamente en su capacidad de comprender y enfrentar las dificultades»

En el acto se reconoció el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores más destacados de forma integral, así como a las unidades y otras dependencias del sector que sobresalen por su accionar en el desarrollo de las tareas y en la labor sindical.