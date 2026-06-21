Ciego de Ávila estrena sistema de asignación de pasajes por prioridades

Como parte de las medidas adoptadas por el Ministerio del Transporte para garantizar la continuidad de los servicios ante las limitaciones de combustible que enfrenta el país, en la provincia de Ciego de Ávila entró en vigor un nuevo procedimiento para la asignación de pasajes en los servicios nacionales de ómnibus y ferrocarril.

El sistema, basado en un orden de prioridades, será gestionado a través de comisiones municipales creadas con este fin, según explicó Manuel Lorenzo Álvarez, subdirector de la Delegación Provincial del Transporte en el territorio.

Los ciudadanos con necesidad de viajar deberán acudir a las oficinas habilitadas en las direcciones de gobierno de cada municipio para presentar su solicitud con al menos siete días de antelación a la fecha prevista del viaje. Una vez aprobada por la comisión correspondiente, deberán presentarse tres horas antes de la salida del ómnibus en la terminal para formalizar la compra del pasaje.

En el caso del transporte por ómnibus nacionales, las salidas desde la Terminal de Ciego de Ávila se realizarán los domingos, martes y jueves a las 11:40 de la noche. La distribución de capacidades, aprobada por la Comisión Provincial, asigna diez plazas al municipio cabecera, siete a Morón, cuatro a Chambas y dos a cada uno de los restantes territorios, en correspondencia con su población y demanda.

El orden de prioridades establecido por el Ministerio del Transporte incluye a familiares de primer grado de personas fallecidas, reclusos con pase o licencia, pasajeros con conexiones aéreas internacionales, marinos en proceso de enrolamiento o desenrolamiento, personas con citas en embajadas y consulados, así como pacientes con turnos o altas médicas en provincias donde no exista servicio de medibus.

En tal sentido, Lorenzo Álvarez informó que se mantiene el traslado de turnos médicos a La Habana los domingos y martes, y las salidas de lunes a viernes para turnos médicos y servicios de oncología hacia la provincia de Camagüey, los cuales son atendidos mediante los servicios de Salud Pública. Precisó además que en el caso de personas con condiciones especiales o embarazadas, la prioridad la constituye el motivo del viaje y no su condición.

Respecto al servicio ferroviario, el directivo informó que los pasajeros también deberán realizar la solicitud en las oficinas municipales de transporte. Los trenes nacionales mantendrán su circulación con una frecuencia aproximada de 16 días por cada itinerario; no obstante, por la posición geográfica de Ciego de Ávila, la provincia recibirá el paso de un tren cada tres o cuatro días.

Entre los servicios que mantendrán operaciones se encuentran los trenes La Habana-Santiago de Cuba, La Habana-Guantánamo, La Habana-Holguín y La Habana-Bayamo-Manzanillo, este último sin capacidad de retorno para pasajeros desde Bayamo-Manzanillo hacia Ciego de Ávila. Las autoridades precisaron que los pasajeros con reservación confirmada deberán presentarse cuatro horas antes de la salida del tren para validar su viaje y adquirir el boleto en la terminal ferroviaria.

El subdirector provincial informó además que, como parte de la nueva organización, desaparecen la aplicación Viajando y el sistema de lista de espera para los servicios nacionales de ómnibus y ferrocarril, siendo sustituidos por el actual mecanismo de asignación mediante las comisiones municipales.

Aclaró que estas medidas no restringen la movilidad de la población, sino que regulan exclusivamente la asignación de capacidades en el transporte estatal de pasajeros debido a la disponibilidad de combustible, y recordó que los ciudadanos continúan teniendo la posibilidad de desplazarse por otros medios.

Sobre los retornos a la provincia de origen, explicó que deben gestionarse en cada municipio donde se encuentren los viajeros, ante las oficinas creadas a estos fines, previa presentación del carné de identidad para corroborar la dirección del solicitante.

Ante cualquier inconformidad relacionada con el otorgamiento de pasajes, los usuarios deberán presentar inicialmente su reclamación ante la comisión municipal correspondiente. De persistir la insatisfacción, podrán acudir al Grupo Provincial de Transporte, ubicado en la calle José María Agramonte, entre Libertad e Independencia, en la ciudad de Ciego de Ávila.

Las autoridades reiteraron que el nuevo procedimiento busca garantizar una distribución más equitativa de las capacidades disponibles, priorizando los casos de mayor necesidad mientras persistan las actuales condiciones energéticas del país.

Tomado de Invasor