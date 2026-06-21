Raciel González lidera el Grand Prix de Túnez

Aunque estamos a mitad del año, el avileño Raciel González Isidoria acaba de estrenar su temporada. Esta vez lo hizo en los 100 metros, categoría T-46, en el Grand Prix de Paratletismo de Túnez 2026.

González Isidoria lideró la prueba con relativa facilidad. Corrió el hectómetro en 11.03 segundos, mientras que su perseguidor más cercano, el estadounidense Dallas Wise, detuvo los relojes en 11.67. La medalla de bronce fue para el emiratí Yahya Alblooshi (11.72).

Nuevamente, el bólido majagüense demuestra que, pese a estar en la recta final de su carrera, aún tiene resultados capaces de asombrar a los seguidores del deporte cubano. Temporada tras temporada, Raciel se mantiene entre los líderes de su disciplina.

El año pasado también logró el título en el arranque de su campaña. En aquella ocasión se impuso con un crono de 11.22 segundos en los 100 metros T-46 del Grand Prix de Paratletismo de Cali, Colombia, en mayo.

Como es costumbre, sus resultados al máximo nivel del paratletismo mundial le valieron al doble medallista de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 ser seleccionado como el paratleta más destacado de Ciego de Ávila en 2025.

La consagración ha sido clave durante su trayectoria: en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Raciel González rebajó su marca personal a 10.70 segundos en las semifinales y finalizó sexto en la gran final. Ese año fue elegido entre los 10 mejores paratletas del país.

El movimiento de paratletas de Cuba continúa activo y con buenos resultados. El Grand Prix de Túnez es la confirmación: en la primera jornada, además de González Isidoria, el camagüeyano Yamel Luis Vives ganó los 100 metros, categoría T-44, con un tiempo de 11.26 segundos.

La Mayor de las Antillas se estrenó con esas dos preseas doradas, otras dos de plata y una de bronce. Los segundos puestos correspondieron a Daniel Milanés (T-47) en los 100 metros y al jabalinista Guillermo Varona (F-46). En tanto, el bronce lo obtuvo la velocista Lorena La O (T-46/T-47).

Tomado de Invasor