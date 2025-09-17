Ciego de Ávila: Restablecen suministro de agua potable tras reparación de avería crítica

Concluyó con éxito el trabajo de reparación de la avería en la Conductora de 800 mm que afectaba el suministro de agua en la ciudad. Tras solucionarse el problema, se reiniciaron las operaciones y el bombeo desde las fuentes sur y norte de la cabecera municipal.

La presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Viviana Martínez Cardenas, reconoció en sus redes sociales las 72 horas de trabajo ininterrumpido del equipo técnico: «Una parte se dedicó a la solución de la avería, mientras la otra atendía el abastecimiento con pipas». Agradeció especialmente el esfuerzo y la entrega de las brigadas técnicas, destacando su profesionalismo, sacrificio y compromiso ante un desafío de gran magnitud.

El restablecimiento del servicio se realizará de forma paulatina según el siguiente cronograma:

Zona baja: Desde las 2:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. del 17 de abril (recuperación del tanque de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.).

Zona media: Desde la 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. del 17 de abril (recuperación del tanque de 8:00 p.m. a 9:00 p.m.).

Zona alta: Desde las 9:00 p.m. del 17 de abril hasta las 9:00 a.m. del 18 de abril.

Una vez completado el ciclo en Centro Ciudad, se reanudará el suministro a la Cisterna de 200 mil litros, que abastece a las calles Isabel y Arnaldo Ramírez, incluido el Reparto Ortiz.

Tomado del perfil de Facebook de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ciego de Ávila