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Circávila: Diez años de magia circense en el corazón de Ciego de Ávila

PorYasel Díaz Drago

Ago 3, 2026

La décima edición del evento Circávila 2026 ha llegado para quedarse en la memoria del público avileño. La fiesta comenzó con un pasacalle que, desde el Hotel Rueda hasta el Teatro Principal, tomó el boulevard de la ciudad de los portales.

Una caravana de talento que, con sus tres estaciones, ofreció un aperitivo de lo que sería el evento. En la Casa del Joven Creador, la compañía Haliom dejó boquiabiertos a los transeúntes con sus acrobacias.

Más adelante, el sabor del Gagá —expresión popular de fusión haitiana— puso a bailar a grandes y chicos en la Casa de la Cultura José Inda Hernández; y para los más pequeños, la magia del Guiñol Polichinela en la Sala Abdala.

La sede del certamen ha sido el Teatro Principal, un escenario que, tras su restauración, se viste de gala para recibir a los mejores exponentes del circo en el centro del país.

Este año, el cambio de sede no es casualidad: las condiciones técnicas del teatro permiten números de mayor riesgo y calidad, un saldo positivo para un evento que ya es todo un referente.

Según nos comenta Yodennys Jiménez, director de la compañía Haliom, la novedad en esta edición ha sido precisamente la fusión del circo con el teatro.

Ejemplo de ello es el espectáculo «Gente con Swing», que por primera vez en sus doce años de trayectoria integra el lenguaje escénico con la música cubana y las historias cotidianas del cubano de hoy. Un acierto que ha conectado profundamente con el público.

Este año, Circávila estuvo dedicado al maestro Lisbey Onosky López, director del Circo Areito de Camagüey, conocido como Potti. Un merecido homenaje a su vida dedicada al magisterio circense durante 37 años.

Circávila se consolida como el principal encuentro del arte circense en tierra avileña. Es un símbolo de resistencia, constancia y, sobre todo, de la magia que el circo trae a toda una nueva generación amante de esta disciplina.

El  público disfrutó de una programación variada, un gran acierto del Consejo Provincial de las Artes Escénicas en este verano.

Por Yasel Díaz Drago

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