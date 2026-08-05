Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional

La Unión Eléctrica informa a través de sus perfiles en redes sociales que a las 10:43 de la noche de este domingo ocurrió una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional.

La víspera, el propio organismo dio a conocer una caída parcial del sistema en la zona occidental tras un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental.

La UNE pone en marcha los protocolos de restauración del sistema.

UNE: Caída del SEN comenzó con una falla en una subestación de 110 KV en La Habana

El colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se originó este lunes por una avería en una subestación de 110 kV en La Habana, que provocó la oscilación de la red y la salida de la termoeléctrica Felton, en Holguín, según explicó Félix Estrada Rodríguez, director del Despacho Nacional de Carga, en el programa Buenos Días.

Tras la contingencia, los equipos técnicos lograron restablecer un «micro sistema» en la región occidental de la Isla, gracias al arranque de la unidad de Energás Boca de Jaruco y otras unidades de ciclo combinado. El siguiente paso, añadió Estrada, será poner en marcha los generadores de Santa Cruz del Norte (CTE Ernesto Guevara), Matanzas (CTE Antonio Guiteras) y Cienfuegos (CTE Carlos Manuel de Céspedes).

En cuanto a la zona oriental del país, el proceso dependerá del arranque, previsiblemente durante la tarde de este lunes, de la unidad de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, como paso obligado para extender el suministro hacia la CTE Felton, en Holguín, y completar así la recuperación del SEN en todo el territorio nacional.

UNE inicia el arranque de cinco unidades termoeléctricas

La Unión Eléctrica (UNE) informó que, a esta hora, se ha iniciado el proceso de arranque de varias unidades generadoras como parte del plan de restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional. En concreto, ya están en marcha las unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, las unidades 5 y 8 de la CTE Máximo Gómez, y la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

Paralelamente, la entidad reporta que otras tres unidades permanecen en fase de preparación y se encuentran listas para iniciar su arranque en cuanto se creen las condiciones técnicas requeridas para su operación segura. Se trata de la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton» y la CTE Antonio Guiteras.

Tomado de Cubadebate