Restablecido el Sistema Eléctrico Nacional

Tras las labores para lograr enlazar el Sistema Eléctrico en todo el país, quedó reconectado el SEN pero persisten las afectaciones por déficit de generación

A las 11:35 am de hoy quedó restablecido el SEN y en línea la Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez. informó la Unión Eléctrica de Cuba.

10:55 || En línea la Unidad de la CTE Antonio Guiteras, subiendo carga.

Actualización sobre el restablecimiento del SEN

*Ya se encuentra interconectado el sistema desde Pinar del Río hasta Holguín.

*Se continúa trabajando para lograr la incorporación de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma.

La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) avanzaba de manera gradual tras la desconexión total ocurrida el domingo a las 10:43 p.m., que dejó al país sin generación eléctrica procedente del sistema integrado.

Desde ese momento, la Unión Eléctrica activó los protocolos establecidos para este tipo de contingencia y se trabajó de forma ininterrumpida durante la madrugada y la jornada del lunes para lograr la reconexión progresiva del Sistema.

El ingeniero Félix Estrada Rodríguez, director del Despacho Nacional de Carga, explicó que durante el proceso de recuperación se trabajó en el arranque de unidades térmicas ubicadas en Mariel y Santa Cruz del Norte, como parte de la estrategia para conformar microsistemas y avanzar posteriormente hacia otras regiones del país.

Detalló que, alrededor de las 5:05 p.m. del lunes, eventos meteorológicos asociados a tormentas eléctricas y lluvias intensas en la zona occidental afectaron la transmisión del Sistema y provocaron la salida de las unidades que conformaban el microsistema establecido desde Pinar del Río hasta Cienfuegos.

Ante esta situación, se reactivaron nuevamente los protocolos de restablecimiento y se retomaron las acciones para recuperar ese microsistema. Las unidades térmicas que se encontraban en proceso de arranque quedaron nuevamente disponibles para su incorporación una vez que recibieran energía.

La estrategia definida contempla consolidar primero el microsistema occidental y avanzar de manera gradual hacia el centro y el oriente del país. En este proceso se prioriza la energización de subestaciones y redes que permitan brindar servicio a centros vitales como hospitales e instalaciones relacionadas con el abasto de agua.

Estrada Rodríguez manifestó que, aunque prosiguen las labores para lograr enlazar el Sistema Eléctrico en todo el país, una vez reconectado persistirán las afectaciones por déficit de generación.

Tomado de Granma