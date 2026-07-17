Clausuran en Morón Festival Municipal Deportivo Escolar (+Fotos)

Con la colocación de ofrendas florales en el monumento erigido a José Martí, en el más céntrico y emblemático de los parques del municipio de Morón, inició el acto de clausura de la primera edición del Festival Deportivo Escolar.

Al acto asistieron autoridades del Partido y el Gobierno, la Dirección de Deportes, glorias deportivas, así como entrenadores y atletas participantes en el evento, que se extendió a lo largo de quince jornadas en el territorio.

Durante la ceremonia se reconoció la calidad y entrega de los participantes, quienes supieron imponerse a las carencias materiales para mantener en alto el espíritu deportivo y la disciplina.

En Morón se compitió en béisbol, balonmano, fútbol, ajedrez, gimnasia rítmica, boxeo, taekwondo, judo, lucha y patinaje, este último, en calidad de exhibición.

Las principales sedes de las jornadas competitivas fueron la Academia de Deportes Múltiples Aurelio Janet Torres, las Academias de Boxeo y Ajedrez, la Filial de Ciencias Médicas, el Estadio Paquito Espinosa y los Consejos Populares de Patria y Turiguanó.