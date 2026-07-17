Rememoran gesta del Moncada en Morón (+Fotos)

Una vez más, la cita con la historia convoca a los moronenses. En la sede del monumento erigido al capitán Roberto Rodríguez Fernández, “El Vaquerito”, se celebró el Acto Municipal por el Aniversario 73 del Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En presencia de Yuslaivy Borges, miembro del Buró Provincial del Partido, un grupo de organismos y entidades fueron reconocidos por su aporte al desarrollo socioeconómico y político del territorio.

Alberto Echemendía Manzanares, miembro del Comité Municipal del Partido y su primer secretario en Morón, en las palabras centrales del acto, convocó a los moronenses a mantener la unidad, la disciplina y fortalecer la confianza en el proyecto social que construimos.

Asimismo, en nombre del pueblo de Morón, ratificó el compromiso interminable con la historia, la patria, el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro y la Revolución Cubana.

Entre poemas y canciones se evocó el Día de la Rebeldía Nacional y se rindió tributo a los héroes y mártires de los sucesos del Moncada.