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Comenzó en Morón Copa de Fútbol de Primera Categoría

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Jun 16, 2026

A tono con la celebración por estos días del Mundial de Fútbol 2026 y para mantener la tradición de este deporte en en el avileño municipio de Morón, comenzó la Copa de Fútbol de Primera Categoría Roberto Rodríguez Baró in Memorian.

Este evento rinde homenaje a un joven atleta de la disciplina, ya fallecido, y se desarrolla con partidos los sábados en el horario de la tarde y los domingos en las mañanas, en el área aledaña a la Escuela Primaria José Martí.
El certamen se desarrolla con la participación de 10 equipos, divididos en dos grupos y clasifican los dos primeros lugares de cada zona a la etapa final.
Según precisiones del Licenciado Maykel Rodríguez Lamadrid, Principal organizador del torneo las semifinales se realizarán por el sistema cruzado de Primero de una llave contra Segundo del otro y viceversa y los ganadores discutirán el título en un encuentro.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

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