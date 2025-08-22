Televisión Avileña

Condecoran a federadas destacadas del país (+Fotos)

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

A pocas horas del 23 de agosto, fecha en la que Cuba celebra el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó la ceremonia de condecoraciones a mujeres que desde diferentes sectores del país, siguen siendo «una Revolución dentro de la Revolución».

El mandatario impuso el Título Honorífico de Heroína del Trabajo de la República de Cuba a la Dr.C. Mayda Benigna Álvarez Suárez, en reconocimiento a los extraordinarios méritos alcanzados, y a su relevante trayectoria laboral, política y social.

El Jefe de Estado también entregó la Orden «Mariana Grajales» a cinco compañeras, por su consagración a las tareas de la Organización, su ejemplaridad en la formación de las nuevas generaciones, y por los méritos en el cumplimiento de la labor que desarrollan.

Durante la ceremonia, los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, primer Ministro; y Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, impusieron la Orden «Ana Betancourt» a 19 federadas, en reconocimiento a su trayectoria revolucionaria.

Se entregaron a mujeres destacadas la Distinción «23 de agosto», el Sello Conmemorativo Aniversario 65 de la FMC, y reconocimientos especiales a quienes durante décadas han tenido cargos de dirección en la organización fundada por Fidel y Vilma.

    

Tomado de Cubadebate

 

