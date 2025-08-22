Garantizan en Morón posturas para la Campaña de Reforestación

Los trabajadores del Vivero Camilo Cienfuegos del avileño municipio de Morón desarrollan las primeras acciones para garantizar las posturas de árboles, con vistas a la Campaña de Reforestación.

El colectivo moronense labora en el llenado de los tubetes plásticos con tierra, así como en la puesta de semillas, en la eliminación de las hierbas y en la limpieza de las áreas colindantes a las bandejas.

Este año, los obreros de esta entidad tienen el compromiso de entregar 170 MIL posturas, que serán utilizadas en el fomento de nuevas plantaciones y en la repoblación de otras afectadas por la poca supervivencia o los incendios forestales.

Según precisiones del Jefe del Colectivo del Vivero Dionisio Domínguez Pérez este año las posturas son de árboles maderables como el árbol del Nim y la casuarina, mientras que en caso de los frutales se impulsa el marañon, el anoncillo, el anon y otros de semillas pequeñas que puedan crecer en los tubetes.

La Campaña de Reforestación debe comenzar en el mes de octubre, en coincidencia con la presencia de las precipitaciones, que garanticen la supervivencia de las plantaciones.