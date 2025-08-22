Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada

Garantizan en Morón posturas para la Campaña de Reforestación

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Ago 22, 2025

Los trabajadores del Vivero Camilo Cienfuegos del avileño municipio de Morón desarrollan las primeras acciones para garantizar las posturas de árboles,  con vistas a la Campaña de Reforestación.

El colectivo moronense labora en el llenado de los tubetes plásticos con tierra, así como en la puesta de semillas, en la eliminación de las hierbas y en la limpieza de las áreas colindantes a las bandejas.
Este año, los obreros de esta entidad tienen el compromiso de entregar 170 MIL posturas, que serán utilizadas en el fomento de nuevas plantaciones y en la repoblación de otras afectadas por la poca supervivencia o los incendios forestales.
Según precisiones del Jefe del Colectivo del Vivero Dionisio Domínguez Pérez este año las posturas son de árboles maderables como el árbol del Nim y la casuarina, mientras que en caso de los frutales se impulsa el marañon, el anoncillo, el anon y otros de semillas pequeñas que puedan crecer en los tubetes.
La Campaña de Reforestación debe comenzar en el mes de octubre, en coincidencia con la presencia de las precipitaciones, que garanticen la supervivencia de las plantaciones.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada

Entregan Sello 65 Aniversario de la FMC al Consejo Popular El Vaquerito (+Fotos)

Ago 22, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Sesiona en Ciego de Ávila Seminario para directores de equipos de la 64 Serie Nacional de Béisbol

Ago 22, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Economía

Preparan tierras para la siembra de frijol en Morón

Ago 22, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada

Entregan Sello 65 Aniversario de la FMC al Consejo Popular El Vaquerito (+Fotos)

22 de agosto de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Sesiona en Ciego de Ávila Seminario para directores de equipos de la 64 Serie Nacional de Béisbol

22 de agosto de 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Economía

Preparan tierras para la siembra de frijol en Morón

22 de agosto de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada

Urge solucionar el déficit de docentes para inicio del curso escolar en Ciego de Ávila

22 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila