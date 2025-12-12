Chequean avances constructivos en la Estación de Ferrocarriles de Morón (+Fotos)

Las obras de reparación del techo de la centenaria Estación de Ferrocarriles de Morón avanzan con un 95% de cumplimiento. Esta instalación, construida en 1923 y declarada en situación constructiva crítica, posee un alto valor histórico y cultural para el territorio.

A la emblemática edificación se desplazaron las máximas autoridades del municipio de Morón, acompañadas por directivos de la Empresa de Ferrocarriles de Cuba, representantes de las entidades constructoras y especialistas de Patrimonio.

En el recorrido se informó que los trabajos son ejecutados principalmente por la Empresa de Restauración y la Mipyme Cris-Ovi, ambas de la provincia de Camagüey, con el apoyo de constructores locales de la Ciudad del Gallo.

Entre las acciones ya realizadas destacan la sustitución de gran parte de la cubierta deteriorada, la colocación de nuevas vigas, tablas y tejas, así como la restauración de los antiguos vitrales, que serán instalados al concluir la obra.

Durante la visita se precisó que la reparación del techo debe concluir este año, mientras que las intervenciones en el resto del inmueble se extenderán durante todo 2026. La inversión total de la obra supera los 50 millones de pesos.