Avanza construcción de acueducto en Florencia

Importantes obras se han ejecutado en el acueducto de la cabecera del municipio de Florencia durante los últimos días. Las acciones son parte del programa constructivo del mismo, cuyo inicio data de hace más de un lustro.

Los trabajos se concentran en colocar las tuberías, las cuales abastecerán a una parte del poblado que faltaba, informó Rubén Ramos Reina, jefe de la brigada que lleva a cabo la tarea, perteneciente a la mipyme avileña Reparaciones Becker: “Pondremos dos kilómetros de red de noventa milímetros y quinientos metros de tubería de ciento sesenta milímetros, con un expreso que va directo a los tanques que abastecen al pueblo”.

Como parte de esas labores, hogares e importantes instituciones socioeconómicas son conectados a la red con sus correspondientes acometidas, para una cantidad de personas beneficiadas de aproximadamente 1000 habitantes, según estiman las autoridades locales.

Otra de las acciones de importancia es lograr el enlace entre el sector norte del acueducto y el sur, lo cual permitirá un abasto más maniobrable y controlado.

Ramos Reina agregó que cuentan con los recursos necesarios en esta etapa, por lo que se espera en las próximas semanas, se terminen las obras, siempre que cuenten con el aseguramiento y que las condiciones climatológicas no sean adversas.

Por su parte, Danysell Cañizares Carbonell, viceintendente que atiende los programas económicos en el municipio de Florencia, señaló que, una vez concluidos estos trabajos, el acueducto florenciano lograría un avance significativo.

En ese escenario, dijo, la prioridad sería poner en marcha la planta potabilizadora que reforzará a las fuentes de abasto subterráneas que funcionan actualmente. Para lograrlo será necesario reparar uno de sus estanques y colocar un depósito de combustible para el grupo electrógeno que la acompaña.

Los problemas de abasto de agua a la población florenciana se han mantenido durante años y están reconocidos como una de las mayores problemáticas del municipio, por lo que la terminación del acueducto sería un paso significativo en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Tomado de Invasor