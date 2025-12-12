Dialogó Díaz-Canel con presidente de gestores españoles

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo en la tarde de este jueves un encuentro de cortesía con Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de España, en el Palacio de la Revolución.

Según precisaron fuentes de la Presidencia, en la reunión, donde participó Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, Díaz-Canel agradeció el apoyo brindado por la organización española al desarrollo de servicios jurídicos en Cuba.

El mandatario señaló que la colaboración no se limita a la modernización de equipamiento, sino que ha favorecido la formación de profesionales mediante cursos y la entrega de bibliografía actualizada.

Subrayó que el proceso de transformación digital en el sector jurídico, vinculado a la digitalización de servicios públicos, ha recibido un impulso significativo gracias a la cooperación del Colegio de Gestores Administrativos de España.

Díaz-Canel resaltó la participación de esa institución en eventos internacionales celebrados en Cuba, con aportes en diversas temáticas.

Ratificó la voluntad de continuar trabajando de conjunto para avanzar en la modernización y perfeccionamiento de la Administración Pública.

Fernando Jesús Santiago Ollero reiteró la disposición de mantener la cooperación con Cuba, aun frente a obstáculos derivados de presiones externas.

«En la medida en que podamos ayudar lo seguiremos haciendo, con la intención de ampliar proyectos y fortalecer la colaboración tecnológica», declaró el funcionario.

Entre sus actividades previas en el país figura la asistencia, en 2023, al III Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial, ocasión en la que fue recibido por Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro.

Tomado de ACN