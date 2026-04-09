Cuba recuerda a Vilma y honra su legado en jornada de denuncia contra el bloqueo

Decenas de jovencitas recibieron este 7 de abril el carné que las acredita como miembros de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y lo hicieron ante el monolito que atesora las cenizas de Vilma Espín Guillois, en el Mausoleo del II Frente Oriental Frank País, como parte de las conmemoraciones por el aniversario 96 de su natalicio, «en un día que recordaré toda la vida por su gran significado, pertenezco a la organización que aglutina y defiende a todas las cubanas», comentó una de las recién ingresadas a la FMC.

En el monumento funerario fue colocado un ramo de flores enviado por su compañero de luchas y de vida, el Líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba, al son de las melodías interpretadas por la eterna Presidenta de la FMC y con la reverencia que implica tan solemne momento.

«Cuando falleció Vilma, Fidel nos dijo que su ejemplo era más necesario que nunca; cuán acertado fue, y en circunstancias como las actuales, signadas por constantes amenazas a nuestra Patria, hay que asumir una actitud como la suya, que de la ciudad vino a las montañas para luchar contra la dictadura batistiana», expuso Elena Castillo, secretaria general de la FMC en la provincia indómita, acompañada por el fundador del Frente guerrillero, primer coronel Alberto Vázquez García.

Precisamente en estas históricas montañas, de acuerdo con la entonces guerrillera, «comenzaron las nuevas relaciones sociales y los principios de igualdad humana, de dignidad en que se funda nuestra Revolución».

Mujeres cubanas alzan su voz: el bloqueo es una agresión criminal a nuestros derechos

Con esa firmeza que caracteriza a los nacidos en esta Isla, una representación del pueblo cubano se dio cita en el capitalino parque Mariana Grajales para protagonizar el acto Mujeres vs. Bloqueo, una jornada de denuncia y resistencia contra el cerco económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de EE.UU., recrudecido en los últimos meses con la obstaculización del suministro de combustible.

En el acto, que estuvo encabezado por los miembros del Buró Político, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, y Marta Ayala Ávila, directora general del CIGB; la miembro del Secretariado del Comité Central y jefa de su Departamento de Atención a los Servicios, Yudí Mercedes Rodríguez Hernández; Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central; Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado; e Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra, también se conmemoró el natalicio de Vilma Espín, eterna Presidenta de la Federación.

En palabras de la Secretaria general de la FMC: «Vilma nos enseñó que la soberanía nacional y la emancipación de las mujeres son una misma batalla y que en esa lucha siempre se vuelve a empezar».

Denunció que «por más de 60 años la adversidad provocada por el bloqueo ha sido motivo de resiliencia y de convertir la ciencia en acto de ternura para salvar vidas». Sin embargo, subrayó los daños cuantificables de esa política hostil y las angustias que sufren quienes asumen la maternidad en condiciones extremas.

«El bloqueo no es una política, es una agresión sistemática a nuestros derechos y nosotros lo desafiamos todos los días», sentenció.

Asimismo, señaló los nuevos aires anexionistas desde el gobierno de Estados Unidos y ciertos discursos internos que, advirtió, intentan borrar la historia. «No olvidamos que fue la revolución quien nos dignificó y cambió nuestra posición en la sociedad. Seguiremos siendo antimperialistas. No permitiremos jamás perder nuestra soberanía porque Cuba es nuestra», ratificó.

El acto concluyó con un llamado a los movimientos feministas del mundo, organizaciones sociales, gobiernos y personas justas: «Exigimos el fin inmediato de esta agresión criminal. No aceptamos silencios cómplices ni neutralidades cómodas. La asfixia económica es una violación de los derechos humanos y el mundo lo sabe».

«Como Marianas no aceptamos clemencias ni retrocesos. Sabemos que la libertad se sostiene con coraje, y estamos dispuestas a defender esta obra colectiva al costo que sea necesario. En el centenario de nuestro invicto Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, seguiremos defendiendo toda la justicia conquistada», sentenció.

Condenan mujeres holguineras el injusto bloqueo económico, comercial y financieros de Estados Unidos a Cuba

Con la dulzura conmovedora que no le impidió encarar los retos de la lucha en condiciones de clandestinidad en las ciudades, en las filas del Ejército Rebelde y en la labor de transformación social y política tras el triunfo revolucionario de 1959, Vilma Espín continúa enseñando qué hacer en la actualidad.

Eso han reafirmando hoy centenares de mujeres holguineras de varias generaciones al manifestarse públicamente contra el asfixiante y recrudecido bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba.

Una declaratoria de la voluntad de vivir en medio de las dicultades que provoca la hostilidad de los políticos de la nacion norteña fueron las palabras de Ileana Román García, con un embarazo gemelar, quien manifestó que desde el primer día que confirmó su estado, el sistema de Salud Pública cubano la abrazó.

«No me pidieron un solo centavo, solo me dijeron: tú y tus bebés son prioridad», dijo, para aclarar, inmediatamente, que el Programa Materno Infantil, esa obra genuina y hermosa de la Revolución, le ha garantizado, entre otras cosas, consultas especializadas, el diagnóstico genético y las vacunas antineumónicas que protegerán a sus hijos.

«Me han explicado que, aunque falte gasolina en varios lugares, en las salas de parto no van a faltar las manos entrenadas, ni la ciencia cubana, que han logrado una de las tasas de mortalidad infantil más dignas de todo el mundo, que el bloqueo se empeñe en apagar», expresó emocionada.

Sin abandonar su bondad de trabajadora de la Enseñanza Especial, Mayra Tortosa Vargas, señaló que como integrante de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), madre y pedagoga, sabe lo que significa querer brindar una atención integral y ver que las restricciones impuestas por una potencia adversa obligan a multiplicar esfuerzos para crear medios de enseñanza y otros recursos que nos niegan por maldad.

«Pero también sabemos que no podemos quedarnos calladas y que no podemos aceptar que este bloqueo siga afectando a niños y jóvenes y a las educadoras encargadas de atenderlos.

Por eso exigió un futuro en el cual cada estudiante tenga acceso a las herramientas necesarias para aprender y desarrollarse plenamente.

La patriotica cita, en la que estuvo presente Joel Queipo Ruiz, integrante del Comité Central de Partido Comunista de Cuba y primer secretario de la organizacion en la provincia, fue cerrada por Elizabeth Martínez Quintero, Secretaria General de la FMC de la provincia, cuya voz se convirtió llamado a todas las organizaciones sociales y de mujeres, a gobiernos y a todas las personas que creen en la justicia a denunciar sin ambiguedades el inmoral bloqueo de Estados Unidos.

El compromiso de la organizacion femenina cubana no es retórico ni circunstancial, es una decisión profunda nacida de la dignidad y la historia, aseveró.

Tomado de Granma