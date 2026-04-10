Díaz-Canel: «Cuba apuesta por el multilateralismo y la diplomacia para la paz»

«A pesar del adverso contexto actual Cuba confía y apuesta por el multilateralismo y la diplomacia como las únicas herramientas eficaces para el mantenimiento de la paz, la convivencia civilizada y el desarrollo sostenible», expresó el Primer Secretario del Comité Central el Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el mensaje enviado a la II Conferencia Internacional sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, que tiene lugar en Ginebra hasta este 10 de abril.

«Desde esta pequeña nación que resiste con dignidad el acoso del bloqueo en todas sus agresivas variantes, agradezco profundamente las muestras de solidaridad internacional y el apoyo que hemos recibido en estas horas difíciles», destacó el mandatario cubano, quien se refirió al impacto del recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético.

«Hace pocos días, la llegada de un buque petrolero ruso a puerto cubano fue titular noticioso en todo el mundo. Cientos de medios siguieron la ruta del tanquero con inusual interés. Cumplía más de tres meses el bloqueo energético a Cuba; es decir, la amenaza de aplicar medidas coercitivas a cualquier país que en uso de sus prerrogativas soberanas exporte combustible a Cuba.

«Frente al criminal propósito de asfixiar nuestra economía, las 100 000 toneladas de combustible del Anatoly Kolodkin se convirtieron en un hecho absolutamente extraordinario que el pueblo cubano celebró de todas las maneras posibles. ¿Por qué? ¿Cuándo un acto tan común entre naciones soberanas se transforma en un suceso tan extraordinario? La respuesta es muy sencilla, cuando se castiga a todo un pueblo privándolo de recursos y medios esenciales para su sostenimiento con el criminal propósito de hacer estallar su economía», reseñó Díaz-Canel.

Cuba es víctima de un castigo colectivo prolongado que pretende arrodillar a su pueblo por hambre, enfermedades y duras carencias de insumos básicos, denunció el mandatario cubano, quien recordó que, al impedir la llegada de combustible a la Isla, el Gobierno de Estados Unidos viola de manera flagrante, deliberada e injustificada los derechos humanos de todo un pueblo, así como la libertad de comercio de terceros países.

«En Cuba se están viviendo prolongados cortes diarios de electricidad, desabastecimiento de agua y gas licuado, lo que convierte en un agobio la realización de las labores domésticas», subrayó.

De igual modo, precisó que más de 96 000 cubanos, incluidos 11 000 niños, se encuentran a la espera de cirugías debido a la falta de electricidad, a pesar del esfuerzo de las instituciones de Salud en función de encontrar soluciones. En tanto, más de 16 000 pacientes que necesitan radioterapia y otros 2 888 que dependen de hemodiálisis están afectados por la paralización de servicios que requieren estabilidad energética.

Por otra parte, agregó, los centros escolares y universitarios han tenido que reajustar sus programas de estudio y acudir a modalidades semipresenciales para garantizar la continuidad del proceso docente-educativo; el transporte estatal y privado se encuentra prácticamente paralizado; y el sistema empresarial y la producción de alimentos han sido duramente impactados, lo que impide que puedan garantizar insumos básicos.

«Más allá de estas cifras, señaló Díaz-Canel, es imposible contabilizar el agotamiento físico y sicológico, las carencias diarias, la posposición de los sueños y la guerra mediática a la que se somete, solo por maldad, a un pueblo noble, resiliente y solidario como el nuestro.

«¿Qué país puede vivir y desarrollarse bajo esta presión? ¿Qué derecho tiene la principal potencia económica mundial de cometer semejante abuso contra un pequeño país en desarrollo? ¿Permitirán las Naciones Unidas, los Estados soberanos, que se agravie el derecho internacional y se intente regresar a épocas de vasallaje, barbarie, colonización y esclavitud?», preguntó.

«Desde las instituciones internacionales debemos hacer mucho más para denunciar y enfrentar las medidas coercitivas unilaterales que se imponen y refuerzan no solo contra Cuba, sino también contra numerosos países en desarrollo», exhortó.

«Esta conferencia internacional es una oportunidad para visibilizar su impacto y realizar propuestas orientadas a la acción. Desde Cuba, impulsamos la creación de un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, conformado por varios expertos que brinden una atención más amplia y especializada a este tema. Abogamos igualmente por la adopción de un instrumento internacional jurídico y vinculante que demande el levantamiento inmediato de estas medidas y la rendición de cuenta de los responsables».

De igual modo, el Presidente cubano agradeció el respaldo internacional con la firme oposición al bloqueo contra la Mayor de las Antillas y la denuncia sistemática de su legalidad y del impacto incalculable en los derechos humanos de su pueblo.

«Les aseguro que el pueblo cubano no olvidará a los que, frente al atropello y el chantaje, se colocaron del lado de la justicia y alzaron sus manos y voces sin miedo para defender el derecho de este heroico pueblo a vivir y a elegir soberanamente su destino. Del mismo modo, les aseguro que el pueblo cubano defenderá, frente al apetito voraz del imperio que nos agrede, cada palmo del suelo patrio. La determinación de cubanas y cubanos para defender nuestra absoluta soberanía es total», concluyó.

Tomado de Granma