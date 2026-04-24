Definen orden y ubicación de sindicatos para el desfile del Primero de Mayo

El Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Ciego de Ávila dio a conocer la ubicación y el orden de los sindicatos en el desfile por el Primero de Mayo, el cual estará conformado por 15 bloques.

La Presidencia estará ubicada en la Avenida de los Deportes, esquina calle 4, lugar donde comenzará el periplo hasta la plaza Máximo Gómez Báez. Seguidamente, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) estará también en la Avenida de los Deportes y calle 4.

Por sus resultados económicos y productos, abrirá el desfile el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, que se reunirá en calle 4, desde esa esquina hasta Máximo Gómez.

En el segundo bloque se agruparán los trabajadores de la Ciencia, la Educación y el Deporte, que se concentrarán en Máximo Gómez, esquina calle 4, hasta calle 5. Mientras, el sindicato de Energía y Minas conforma el tercer bloque y se congregará en calle Máximo Gómez, esquina calle 5, hasta la Avenida de las Flores.

Los trabajadores del sector de la Salud Pública integran el cuarto bloque, que se concentrará en Avenida de las Flores, entre Máximo Gómez y Libertad.

En tanto, los afiliados al Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica conformarán el quinto bloque, ubicados en la Avenida de las Flores, entre Libertad e Independencia.

En el sexto bloque se unirán los trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, que se ubicarán en la Avenida de las Flores, entre Independencia y Joaquín Agüero.

En Avenida de las Flores, entre Joaquín Agüero y Carretera Central, estará el séptimo bloque, integrado por los trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca.

El sindicato de la Administración Pública se agrupará en el octavo bloque, ubicado en calle 4, entre Máximo Gómez e Independencia. El noveno bloque corresponde a los Agropecuarios y Forestales, Tabacaleros y Campesinos, que se agruparán en calle 4, entre Independencia y Carretera Central.

El décimo bloque estará en Máximo Gómez, entre calle 4 y 2, donde se agruparán los trabajadores de la Cultura. A continuación, el sindicato Azucarero conformará el undécimo bloque en Máximo Gómez, entre calle 2 y Línea; seguidos del colectivo de Transporte y Puerto, que estarán ubicados en el bloque 12 en calle 3, entre Máximo Gómez y Libertad.

El sindicato de Hotelería y Turismo formará el bloque 13, que se concentrará en calle 3, entre Libertad e Independencia. A continuación, el sindicato de la Industria estará en calle 3, entre Independencia y Carretera Central. Cierra el desfile el bloque de los Civiles de la Defensa, que se ubicarán en calle 2, entre Máximo Gómez e Independencia.

Tomado de Radio Surco