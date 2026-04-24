Ciego de Ávila prepara su 65.ª campaña de vacunación antipoliomielítica

Ciego de Ávila se prepara para iniciar su 65.ª campaña de vacunación contra la poliomielitis, un esfuerzo crucial para proteger la salud infantil en la región. Este proceso se llevará a cabo de manera simultánea en todo el territorio avileño, garantizando que todos los niños tengan acceso a la vacuna.

La campaña se desarrollará en dos etapas. La primera etapa comenzará el 27 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo, con una semana de recuperación del 4 al 9 de mayo.

Durante esta fase, se vacunará a todos los niños mayores de un mes y menores de tres años, quienes recibirán su primera dosis. Se estima que un total de 9.232 niños recibirán esta dosis inicial, dentro de un universo total de 13.923 niños que serán vacunados.

Beatriz Barrera Lastre, responsable de la campaña en la provincia, señaló que la segunda etapa está programada del 15 al 20 de junio, con una semana de recuperación del 22 al 27 de junio. En esta fase, se administrará una segunda dosis a los niños que recibieron la primera en la etapa anterior, así como una dosis de refuerzo para los niños de 9 años.

Asimismo, destacó que, para facilitar este proceso, se han habilitado 32 vacunatorios certificados en toda la provincia, donde enfermeras titulares estarán a cargo de la administración de las vacunas.

«Es importante tener en cuenta algunas precauciones durante la vacunación. Se recomienda no ingerir agua 30 minutos antes y después de la vacunación. Además, existen contraindicaciones específicas: no se debe administrar la vacuna a niños con inmunodeficiencias», apuntó Barrera Lastre.

Esta campaña representa un paso fundamental en la lucha contra la poliomielitis, una enfermedad prevenible mediante vacunación, y es esencial que todos los padres y cuidadores participen y aseguren que sus hijos reciban las vacunas correspondientes.