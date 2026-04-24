Potencia iniciativa CTC en Ciego de Ávila

Intensifica el movimiento sindical preparativos de la fiesta por el Día Internacional de los Trabajadores del venidero Primero de Mayo

Una trilogía generadora de iniciativas potencia los preparativos de la fiesta por el Día Internacional de la Clase Obrera, el venidero Primero de Mayo, en la provincia cubana de Ciego de Ávila.

Sulema Veliz Pina, miembro del secretariado provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), informó que la primera fuente aportadora de acciones prioriza el homenaje a 15 colectivos laborales que ganaron la condición de Vanguardia Nacional, por su gestión integral durante el 2025.

Entre ellos mencionó al de la Unidad Operadora de Contenedores (Transcontenedores), el cual se sumó recientemente al grupo élite con la categoría superior de la emulación del movimiento sindical cubano.

Dijo la sindicalista que la segunda fuerza, vigoriza la celebración de mítines de reafirmación revolucionaria en centros laborales. “En el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola —ejemplificó— fue muy claro el mensaje de los participantes, quienes plantearon que el inhumano bloqueo económico contra nuestro país es como el enemigo silencioso en cada quirófano, en cada consulta, en cada cama de la institución asistencial.

“Un obstáculo, según se explicó allí, es el no poder adquirir instrumental quirúrgico para las técnicas de mínimo acceso en los servicios de ortopedia. Muchas de las firmas que producen esos instrumentos eran independientes y Cuba les compraba. Hoy las compañías tienen accionistas estadounidenses que prohíben comercializar con la Isla”.

Los componentes del sistema de la Asociación de Osteosíntesis, fundamental para el tratamiento de cualquier fractura, se niega porque ahora pertenece a intereses norteamericanos, cuestión que ha puesto de ejemplo en varios escenarios el doctor Osvaldo García Martínez, presidente del Comité Académico de Ortopedia de dicho hospital.

También se cuantificaba en el acto lo que ha repercutido el cerco inhumano durante más de seis décadas en el sistema nacional de Salud. Solo en el 2025 fueron 288 millones que pudieran haberse invertido en medicamentos, equipos, insumos y mantenimiento.

Completa la trilogía que más bríos genera por estos días, la lectura de la convocatoria al desfile del Primero de Mayo y la ExpoAnir Soluciones Cuba en barrios y comunidades, con el objetivo de mostrar la inteligencia y creatividad de los trabajadores y el pueblo para romper el bloqueo del imperio, actividad incluida en los programas conmemorativos por el aniversario 50 de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Tomado de Radio Surco