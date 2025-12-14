Desarrollan acto municipal por el Día del Educador en Primero de Enero

El acto municipal por el día del educador en Primero de Enero se desarrolló en la institución educativa Tamara Bunke.

La jornada se convirtió en motivo de celebración por la satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento de las autoridades locales a tal noble tarea, la de educar a las nuevas generaciones.

Después del estímulo a los que más se destacan en el desempeño de su labor, Irina Calderín Martínez, directora general del gremio aseveró

«Ahora, dirijamos un aplauso especial a nuestros colegas que hoy fueron estimulados. Este reconocimiento municipal es el merecido fruto de su excelencia, entrega y compromiso ejemplar.

Ustedes representan lo mejor de nuestra educación. Su esfuerzo, dedicación y la calidad de su trabajo son una inspiración viva para toda nuestra comunidad educativa.

¡Felicidades por este merecido estímulo! Sigan siendo esa luz que guía y ese motor que impulsa la excelencia en cada rincón de nuestra enseñanza.

Su éxito es el éxito de todos, y nos sentimos profundamente orgullosos de contar con profesionales tan valiosos»

Los educadores de Primero de Enero arriban a este 22 de diciembre comprometidos con la sociedad y empeñados en fortalecer su auto preparación para convertir sueños en victorias.