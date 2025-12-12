Comienza en Ciego de Ávila evento Leer la Historia bajo el signo de las sorpresas

El inicio de la jornada Leer la Historia estuvo matizado en Ciego de Ávila por las sorpresas que, para bien, favorecen el caudal del Archivo Histórico Provincial Brigadier José Ambrosio Gómez Cardoso y el enriquecimiento espiritual de quienes lo visitan.

La ocasión resultó propicia para la donación a los fondos del centro de una amplia muestra documental correspondiente a Sergio Mateo Vega, la cual corrió a cargo de su hija Masiel Mateos Trujilllo, quien se refirió a aspectos significativos de su labor como militante comunista, tanto en el período republicano como en el transcurso de las primeras décadas de la Revolución en el poder.

Entretanto, Rafael Ángel Cepero Gómez, director del Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández, y en esta ocasión presentador del libro Bajo el Cielo de la Independencia. Fidel en Ecuador, de José Antonio Quintana García, tuvo a bien hilvanar el momento con la muestra de un óleo sobre lienzo de 1996, titulado Dos indígenas, concebido precisamente por un artista ecuatoriano, Carlos Andrés Jaramillo, y que forma parte de los fondos de dicha institución, a partir de las entregas de regalos que había recibido en vida el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Momento en que era mostrada a los asistentes la obra Dos indígenas

Como los libros jamás envejecen, si su savia es aprovechada con auxilio de la inteligencia, obras como La representación de los Estados Unidos en la República plattista, de Francisca López Civeira; y Rocafuerte y la libertad de Cuba, de José Antonio QuintanaGarcía, motivaron interesantes contextualizaciones.

Una obra monumental y clásica de la historiografía cubana, El Ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar, de Manuel Moreno Fraginals, fue el punto de partida de su presentador, Ángel Cabrera Sánchez, Historiador de la Ciudad, para adentrarse en cuanto representa su contenido para la comprensión integral del devenir cañero-azucarero y la cultura nacional.

Por último, la lectura comentada de la convocatoria para la formación del nuevo Cuaderno de Historia avileña y el relanzamiento de su décimo número, constituyó otro momento significativo, calificado por Cabrera Sánchez, como otra de las sorpresas de la jornada inaugural en el Archivo y reto para que los Cuadernos vuelvan a la vida con el aporte de los interesados en rescatar y enriquecer la memoria histórica local.

En el caso de las actividades organizadas en la provincia avileña, Leer la Historia se desarrolla desde este jueves y hasta el venidero sábado con un amplio programa, en el que se organizan homenajes a los profesores e historiadores avileños Mayda Pérez García y Ángel Cabrera Sánchez, y al moronense Larry Morales Rodríguez.

Tomado de Invasor