Desde Connecticut apuestan por levantar el bloqueo

“Estamos aquí, como legisladores estaduales, porque queremos contribuir a la eliminación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y si esto no es posible en lo inmediato, sí favorecer el alivio de su impacto y consecuencias contra su pueblo. Podemos sostener ambos países, y especialmente desde el estado de Connecticut, una relación mutuamente beneficiosa en diversas esferas como la comercial, agrícola, científica y médica. Estamos aquí porque creemos que esto ocurrirá más temprano que tarde”, aseguró este lunes James B. Sánchez, miembro de la Cámara de Representantes de Connecticut.

Durante un cordial intercambio en el salón Baraguá del Capitolio Nacional entre una delegación de este órgano legislativo de uno de los estados integrantes de Estados Unidos de América con los presidentes de las comisiones de Relaciones Internacionales y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, diputados Rolando González Patricio y José Luis Toledo Santander, respectivamente; ambas partes coincidieron en las amplias potencialidades existentes para el desarrollo de los vínculos bilaterales en beneficio de ambos pueblos.

“Vengo con un pensamiento: ¿qué puedo hacer yo para mejorar la relación entre Estados Unidos y Cuba? El estado de Connecticut, que yo represento, está de acuerdo en ayudar a este propósito. Quiero poner mi granito para ver qué podemos hacer para romper el bloqueo o reducirlo al máximo, en aras de un cambio positivo en la relación entre los dos países”, expresó en el encuentro el representante Geraldo Reyes Jr.

Por su parte, el también integrante de la delegación estadounidense Edwin Vargas Jr. agregó que su presencia en la Mayor de las Antillas puede favorecer, además, que los representantes federales en Washington D.C. por su respectivo estado se sientan apoyados en el empeño del acercamiento entre ambos gobiernos. Resaltó el hecho de que a La Habana han viajado varias delegaciones de congresistas de EE.UU., muchas de ellas bipartidistas, lo que resulta expresión del interés de fortalecer los lazos bilaterales.

La integrante de la Cámara de Representantes de Connecticut, Annabel Figueroa, reconoció emocionada haber cumplido “el sueño de llegar a Cuba” y recalcó que, con esta visita, ha podido constatar la realidad cubana ante tanta desinformación y fake news contra nuestro país.

“El Gobierno cubano no es lo que yo he escuchado por tanto tiempo. No es lo que yo traía en mi mente, no es lo que otros nos han inculcado. Y yo creo que la importancia de este viaje, la de esta conversación que estamos teniendo ahora, es que yo estoy aprendiendo cómo su gobierno trabaja y que nuestro pueblo entienda que lo que se dice sobre Cuba en los grandes medios de prensa no es verdad. ¡Gracias por recibirnos con los brazos abiertos! Cuba no es un país terrorista, lo hemos apreciado aquí, y lo vamos a compartir en Connecticut y con los ciudadanos y residentes en Estados Unidos”, manifestó.

Durante el encuentro, José Luis Toledo Santander profundizó en las características del sistema del Poder Popular, del ordenamiento jurídico cubano, de la intensa actividad legislativa de la Asamblea Nacional, del principio de rendición de cuenta, entre otros aspectos.

“Reiteramos nuestro agradecimiento por el esfuerzo que ustedes han venido haciendo porque haya una mejor relación entre Estados Unidos de América y Cuba, por multiplicar la verdad y por tener una visión propia de lo que pasa en nuestro país. Y eso, obviamente, es un camino muy largo, pero cuenten con nuestro apoyo, con nuestro diálogo, para poderles acompañar en ese camino de acercamiento bilateral”, subrayó el diputado Rolando González Patricio.

Participaron también en esta actividad Orisell Richards Martínez, secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano; Sergio Martínez González, funcionario de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional; y especialistas de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Tomado de Parlamento Cubano)