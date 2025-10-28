Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Destacan autoridades preparación ante el paso de huracán Melissa

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 28, 2025

Autoridades de Cuba insisten hoy en reforzar las acciones preventivas ante el paso del huracán Melissa, que se prevé toque tierra cubana en la madrugada del miércoles.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, señaló en X que el país centra sus esfuerzos en la preparación de las provincias orientales, en fase de alarma ciclónica.

 

Asimismo, Esteban Lazo, miembro del Buró Político y presidente la Asamblea Nacional del Poder Popular, destacó que el país se alista para enfrentar al huracán, con unidad y solidaridad, cumpliendo disciplinadamente las orientaciones de la Defensa Civil.

Está previsto que este sistema, hoy de categoría cinco en la escala Saffir Simpson, entre a tierras cubanas por un punto de la región suroriental, entre Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Según especialistas del Instituto de Meteorología, Melissa es un huracán de gran intensidad, mucho más fuerte que otros que azotaron la zona oriental en los últimos años, como Dennis, Sandy o Matthew.

Este lunes trascendió en el Consejo de Defensa Nacional que los territorios orientales toman medidas de evacuación de miles de personas, ante la amenaza de inundaciones por las lluvias.

Díaz-Canel reiteró en este espacio que la protección de las vidas humanas es lo más importante en el enfrentamiento a este huracán de gran fuerza.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Refuerza medidas Minsap ante amenaza del huracán Melissa

Oct 28, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Consejo de Defensa Provincial: ultiman detalles ante probables impactos de Melissa en Ciego de Ávila

Oct 28, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Internacionales

El mundo contra el bloqueo: comienza hoy el debate en la Asamblea General de la ONU

Oct 28, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Sociedad

Sesionó en Morón Consejo Municipal de la FEEM

28 de octubre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Cuba Destacada

Refuerza medidas Minsap ante amenaza del huracán Melissa

28 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Consejo de Defensa Provincial: ultiman detalles ante probables impactos de Melissa en Ciego de Ávila

28 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Internacionales

El mundo contra el bloqueo: comienza hoy el debate en la Asamblea General de la ONU

28 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila