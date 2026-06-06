Destacan protagonismo de Raúl Castro Ruz en la defensa de la Patria

El líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, ha sido un pilar en la lucha por la independencia y la justicia social en Cuba. Desde sus primeros pasos en la Revolución, demostró una dedicación inquebrantable a los principios de igualdad y soberanía, así lo precisó el historiador de la ciudad, Ángel Cabrera Sánchez, quien argumentó, además, su liderazgo en momentos decisivos para el país, guiando a las nuevas generaciones hacia un futuro mejor.

Durante un intercambio efectuado en el Museo Provincial de Historia Coronel Simón Reyes Hernández, Cabrera Sánchez compartió anécdotas y vivencias que reflejan la personalidad y el compromiso de Raúl.

Estas narraciones permitieron comprender no solo su papel como líder, sino también su humanidad y cercanía con el pueblo cubano.

“A lo largo de su vida, Raúl ha promovido el diálogo y el intercambio entre diferentes organizaciones, fomentando así una cultura de colaboración y respeto. Este enfoque ha sido esencial para enfrentar los retos que ha vivido nuestra nación, siempre con la mirada puesta en el bienestar del pueblo”, apuntó Ángel Cabrera.

De igual forma, el historiador de la ciudad de Ciego de Ávila recordó en el intercambio —con una representación de estudiantes y personalidades de esta provincia— los 95 años de Raúl Castro Ruz, quien desde entonces mantiene su legado y su dedicación a la Revolución Cubana.

El encuentro fue un momento para reflexionar sobre la importancia del trabajo conjunto entre organizaciones políticas y de masas, y cómo este esfuerzo colectivo puede continuar construyendo un futuro próspero para todos los cubanos.