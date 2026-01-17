Televisión Avileña

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Ejercicio “Día de la Defensa” demuestra elevada preparación y unidad popular en Ciro Redondo

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 17, 2026

Los grupos y subgrupos de la Zona de Defensa (ZD) “Santana”, perteneciente al Consejo de Defensa Municipal (CDM) del municipio de Ciro Redondo, efectuaron con éxito el ejercicio táctico “Día de la Defensa”, evento que evidenció el alto nivel de organización y preparación de las estructuras defensivas del territorio ante posibles escenarios de agresión militar.

Durante la actividad, los grupos y subgrupos de defensa desplegaron maniobras coordinadas, mostrando una excelente capacidad de respuesta operativa. El ejercicio destacó, además, por la amplia y activa participación popular, reflejando la conciencia colectiva y el espíritu de resistencia de la comunidad.

“Estos ejercicios no son un mero formalismo; son una demostración palpable de que nuestro pueblo está organizado, entrenado y listo para defender su soberanía ante cualquier amenaza extranjera”, afirmó un representante del CDM durante la evaluación de las acciones.

El “Día de la Defensa” forma parte del sistema integral de preparación del país, que busca consolidar la capacidad de respuesta civil y militar en todos los niveles, garantizando la protección de la nación y sus recursos estratégicos.

La realización de estos ejercicios periódicos subraya la doctrina defensiva de Cuba, basada en el principio de la “Guerra de Todo el Pueblo”, y enfatiza la importancia de mantener una preparación constante y unitaria frente a eventuales actos de agresión.

Tomado del perfil de Julio Gómez Casanova, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila.

