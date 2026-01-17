Priorizan atención al adulto mayor en Florencia

Ante la realidad de la alta tasa de envejecimiento poblacional en el municipio de Florencia, una de las mayores en la provincia, velar por la calidad de vida de las personas comprendidas en edades superiores a los sesenta años es tarea a la que se le presta especial atención.

Un total de 4286 florencianos formaban parte de este grupo etario al finalizar el año 2025, lo que representa un 27 porciento de la población del territorio, según informó Carlos Alberto López Hernández, responsable del Programa del Adulto Mayor en la Dirección Municipal de Salud.

Las dos instituciones especializadas con las que cuenta el municipio; el Hogar de Ancianos que radica en la localidad de Las Pojas y la Casa de Abuelos enclavada en la cabecera, son puntos claves del programa, junto a la atención que se presta en consultorios y otros escenarios.

Sobre el primero de estos centros, López Hernández dijo que cuenta con un total de 32 plazas para residentes internos y cuatro diurnos, provenientes de varios municipios de la provincia. Por su parte, la Casa de Abuelos de Florencia es capaz de acoger hasta a 30 residentes diurnos, aunque actualmente el número asciende a 24.

El especialista añadió que en ambos lugares, además de las consultas, vacunaciones, exámenes periódicos de salud y chequeos médicos llevados a cabo en todo el municipio, las Direcciones Municipales de Cultura y de Deportes programan espacios cada semana con actividades culturales y recreativas.

Señaló también que, unido a las limitaciones típicas de la situación económica del país, el municipio no cuenta con todos los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el programa de la mejor manera.

“Tenemos déficit de trabajadores sociales, quienes son la vía para identificar los casos que requieren atención especializada”, dijo. También Informó que el Hogar de Ancianos no cuenta con todos los auxiliares de limpieza necesarios. A pesar de ello, hizo saber que los residentes mantienen una opinión positiva del trato que reciben.

Por último, López Hernández mencionó los chequeos médicos que se le realizan a los combatientes de la Revolución Cubana de edades avanzadas, así como el funcionamiento de la Cátedra del Adulto Mayor para aquellos que decidan estudiar.

La dinámica demográfica en Florencia apunta a que el envejecimiento poblacional continuará siendo protagonista, debido a la baja cantidad de nacimientos y la alta esperanza de vida de 78 años en el territorio, por lo que la atención a los adultos mayores seguirá siendo parte imprescindible de los programas sociales del municipio.

Tomado de Invasor