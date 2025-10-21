El genocidio contra el pueblo cubano en la denuncia de su sociedad civil

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) realizará, el próximo 24 de octubre, el XXI Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo, un espacio de denuncia y reflexión sobre los efectos de esta política que viola los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo nacional.

El encuentro, que tendrá lugar en el contexto de la próxima votación en la onu contra el cerco económico, profundizará en las consecuencias humanas, sociales y económicas que genera esta medida en la vida cotidiana del pueblo cubano.

Recientemente, el miembro del Buró Político y canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó un informe que cuantifica en 7 556,1 millones de dólares las afectaciones del bloqueo durante el último año, un cálculo conservador que no incluye el daño sicológico en la población.

A lo largo de más de seis décadas, el bloqueo ha provocado pérdidas acumuladas que superan los 170 000 millones de dólares, una cifra que evidencia el carácter genocida de esta prolongada política de asfixia económica.

Rodríguez Parrilla enfatizó en que más del 80 % de los cubanos ha nacido y vivido bajo los efectos del bloqueo, una realidad tangible que se manifiesta en las carencias diarias que enfrentan las familias. El Foro se erige, por tanto, como un espacio de movilización para exigir el fin inmediato de esta injusta e ilegal política.

Tomado de Granma