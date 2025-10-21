Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

El genocidio contra el pueblo cubano en la denuncia de su sociedad civil

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 21, 2025

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) realizará, el próximo 24 de octubre, el XXI Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo, un espacio de denuncia y reflexión sobre los efectos de esta política que viola los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo nacional.

El encuentro, que tendrá lugar en el contexto de la próxima votación en la onu contra el cerco económico, profundizará en las consecuencias humanas, sociales y económicas que genera esta medida en la vida cotidiana del pueblo cubano.

Recientemente, el miembro del Buró Político y canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó un informe que cuantifica en 7 556,1 millones de dólares las afectaciones del bloqueo durante el último año, un cálculo conservador que no incluye el daño sicológico en la población.

A lo largo de más de seis décadas, el bloqueo ha provocado pérdidas acumuladas que superan los 170 000 millones de dólares, una cifra que evidencia el carácter genocida de esta prolongada política de asfixia económica.

Rodríguez Parrilla enfatizó en que más del 80 % de los cubanos ha nacido y vivido bajo los efectos del bloqueo, una realidad tangible que se manifiesta en las carencias diarias que enfrentan las familias. El Foro se erige, por tanto, como un espacio de movilización para exigir el fin inmediato de esta injusta e ilegal política.

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Luis Raúl Vázquez Muñoz: “Juventud Rebelde ha sido parte de mi vida”

Oct 21, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Comenzó el seminario de preparación para el ensayo censal

Oct 21, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte Destacada

Llegan las Avispas a Ciego de Ávila

Oct 21, 2025 Youry Santana Gonzalez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

CIEN AÑOS CON FIDEL

Ante la traición, una victoria popular

21 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Luis Raúl Vázquez Muñoz: “Juventud Rebelde ha sido parte de mi vida”

21 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Comenzó el seminario de preparación para el ensayo censal

21 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Realizan en Morón el Festival de la Clase de los docentes en la enseñanza media (+Fotos)

21 de octubre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez