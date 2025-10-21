Se forma la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe

Durante las últimas horas la activa onda tropical sobre el mar Caribe centro – oriental se ha organizado mejor, concentrando sus áreas de fuertes lluvias y tormentas eléctricas, convirtiéndose en la tormenta tropical Melissa, decimotercer organismo de la actual temporada ciclónica. A las once de la mañana de hoy fue localizada sobre los 14.3 grados de latitud Norte y los 71.7 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití.

Melissa posee vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1003 hectoPascal. Se mueve con rumbo próximo al oeste con una velocidad de traslación de 22 kilómetros por hora.

Durante el día de hoy este sistema comenzará a disminuir su velocidad de traslación a medida que inclina su trayectoria gradualmente al noroeste. En los próximos días, tendrá un lento movimiento sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas se tornarán más favorables para su intensificación, por lo que representa un peligro potencial para la región.

Dada la posición y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y trayectoria de este sistema.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy martes.

