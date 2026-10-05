El valor de ver en todos un ejemplo a seguir

El bullicio habitual de un recreo se transforma, a finales de septiembre, en el eco de una lección de civismo que trasciende los muros de las escuelas primarias avileñas. Al interior de las aulas o en los patios, los pioneros alzan sus manos para elegir a sus representantes, y a la vez, confirmar que, a temprana edad, la democracia se aprende ejerciéndola.

Esta jornada no es una fecha cualquiera en el calendario escolar. Como bien explicara a Invasor, Carlos de Armas Lorenzo, profesor de quinto grado de la Escuela Primaria Alfredo Álvarez Mola, se conmemora una efeméride, el asesinato de Francisco Paquito González Cueto, ocurrido un 29 de septiembre de 1933, durante una manifestación que portaba las cenizas de Julio Antonio Mella.

“La tiranía de Batista abrió fuego contra la manifestación y una bala alcanzó a Paquito, y partir de ese momento comienza a formar parte de la lista de los mártires de nuestro país. Por eso, todos los años los pioneritos realizan las elecciones para homenajear tan importante fecha”, relató el educador, quien subrayó que este proceso es mucho más que un acto formal.

Es fundamental que los niños se familiaricen, desde temprana edad, con los procesos democráticos que ayudan a comprender el mecanismo del voto, y para que aprendan a ver en sus compañeros —no solo en los de su colectivo, sino en todos— un ejemplo a seguir.

Los alumnos de 4to a 6to grado de la Alfredo Álvarez Mola ejercen su derecho al voto de forma pública y directa durante la asamblea general

La pionera Karla Leonard Fernández, asume su rol con una claridad meridiana: “Ser parte del colectivo es muy importante porque así puedo enseñar y monitorear a los niños para que puedan seguir estudiando sin dificultades”.

La labor de guía y apoyo es un sentir común entre los elegidos. Ailiannis Martínez García entiende su cargo como un servicio a los demás: “Puedo enseñar a los niños, ayudarles con cosas que no entiendan, puedo hablar con los niños que se portan mal, los puedo ayudar a comportarse mejor y enseñarles incluso cosas que no saben sobre la historia de Cuba”.

En la misma sintonía, Lynner Hernández Espinosa añadió que su objetivo es “enseñar alumnos para que sigan un buen ejemplo y también le hace muy feliz izar la bandera”.

El componente emocional y patriótico fue el hilo conductor de las declaraciones. Angeline Victoria Pérez Díaz ofreció una de las intervenciones más elocuentes, vinculando el liderazgo pioneril con el futuro:

“Es dar el ejemplo a varios niños para que cuando sean mayores tengan la oportunidad, también, de presentarse a las elecciones y tener el valor de exclamar ‘buenos días’ en el matutino, cantar el himno con fuerza… es enseñarles a ser fuertes, a ser valientes, a no tenerle miedo, prácticamente, a nada”.

La ayuda a los más pequeños fue otro de los pilares. Yoexis Hernández Martín expresó que ser parte del colectivo le permite “enseñar a muchos niños a escribir, leer y representar a mi escuela”.

Diannor Pérez Oropesa se mostró feliz por la oportunidad de “ayudar a los niños de primero, segundo y tercer grado”, mientras que Chanelys de la Caridad Tartabull Montalvo cerró el círculo al afirmar que su mayor anhelo es que los pequeños “también, sean parte del colectivo” para “representar la escuela y ayudar a los niños”.

Las elecciones pioneriles son un proceso anual mediante el cual, los estudiantes eligen a sus propios líderes dentro de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), y constituye una de las actividades más importantes del curso escolar.

En la enseñanza primaria, los protagonistas son los alumnos de 4to a 6to grado. Los estudiantes de 1ro a 3er grado no ejercen el voto, pero sí participan en el proceso recibiendo “encargos” o misiones a nivel de destacamento.

El método de votación en primaria es público y directo, es decir, se realiza a mano alzada en una asamblea general. Esto contrasta con la secundaria básica, donde el voto es directo y secreto mediante urnas.

Con sus manos alzadas, los pioneros avileños eligieron a quienes los representarán, pero, también, aprenden, desde la escuela, que la democracia se construye con la participación de todos, que en cada compañero puede haber un ejemplo a seguir y que el futuro se siembra hoy, con la responsabilidad de servir.

Tomado de Invasor