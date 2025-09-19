En Ciego de Ávila: festejos por la unidad del barrio

En reconocimiento a los resultados de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de la provincia de Ciego de Avila en la estrategia de cuadros, el trabajo ideológico y el cumplimiento de las donaciones voluntarias de sangre, que le merecieron la condición de Vanguardia Nacional, la plaza Camilo Cienfuegos de esta ciudad acogerá el Acto Nacional por el 65º Aniversario de la organización, el próximo 28 de septiembre a las 8:00 a.m.

Así lo informó el coordinador provincial de la organización, Alexis Casañas Valdés, quien en declaraciones a este medio también destacó el desempeño en la recogida de materias primas, el movimiento «Cultiva tu pedacito» y la labor de divulgación en redes sociales.

Como preámbula, el sábado 27 se desarrollará en todos los barrios la tradicional «caldosa cederista», bajo la consigna #PorLaUnidadDelBarrio.

En el contexto de las celebraciones, el Consejo Electoral Provincial de Ciego de Ávila recibió la Distinción Aniversario 65 de los CDR.

Por su parte, el coordinador nacional de la organización, Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, enfatizó durante una conferencia de prensa en los retos actuales. Subrayó la necesidad de que cada comunidad establezca sus propios objetivos y desarrolle sistemas de vigilancia adaptados a sus condiciones, para dar una respuesta moderna a las cambiantes necesidades de la población.

Desde su fundación por Fidel Castro en 1960, los CDR mantienen su rol esencial en la movilización social y el fortalecimiento del tejido comunitario en Cuba.

Tomado del perfil de Facebook del coordinador de los CDR en Ciego de Ávila