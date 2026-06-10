Felicita Gerardo Hernández Nordelo a donantes voluntarios de sangre en Ciego de Ávila

Con un mensaje de amor y reconocimiento a los cederistas avileños, de Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), inició este lunes la jornada nacional por el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, que se celebra cada 14 de junio.

Así lo dio a conocer Yosveny Verdian Castellano, vicecoordinador nacional de la organización, quien asistió a la ceremonia efectuada en la circunscripción 47 del Consejo Popular Roberto Rivas Fraga, en el municipio cabecera, zona que se distingue, especialmente, en la tarea de la donación de sangre.

La jornada persigue garantizar reservas suficientes de sangre y sus derivados para intervenciones quirúrgicas, emergencias obstétricas, pacientes oncológicos, víctimas de accidentes y personas con enfermedades crónicas como la anemia falciforme o la hemofilia.

En Cuba, donde la solidaridad es pilar del sistema de Salud, la donación voluntaria y periódica representa la única vía segura y sostenible para cubrir la demanda de los hospitales.

Durante el encuentro, se entregó el diploma de reconocimiento a los CDR, y el Banco Provincial de Sangre, quienes recibieron la condición de provincia vanguardia en la emulación por la efeméride.

Además, Holguín y Granma resultaron destacadas, mientras que el municipio especial Isla de la Juventud y la ciudad de Pinar del Río obtuvieron menciones especiales.

El momento también fue propicio para agasajar a donantes sobresalientes. Entre ellos, Marco Moreno Sierraalta, con 115 donaciones; Yamila Gaínza Acosta, quien alcanza 90 donaciones; y Yaite Martínez Gaínza, reconocido como uno de los donantes más jóvenes de la comunidad.Estas cifras reflejan la tradición altruista del pueblo cubano.

Significación histórica y mensaje final

En sus palabras centrales, el vicecoordinador nacional de los CDR subrayó que, cada donación, puede salvar hasta tres vidas, y gestos como los de los homenajeados en esta jornada sostienen el sistema transfusional cubano, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud.

Refirió, además, la significación histórica de las donaciones de sangre, vinculada a la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien el 4 de junio de 1970 donó su sangre para las víctimas del terremoto de Perú.

Ese gesto —recordó Verdian Castellano— marcó el camino de la ejemplaridad y la solidaridad concreta.

La jornada por el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre se extenderá hasta el 14 de junio por toda la provincia, con acciones de promoción y donaciones de sangre, bajo el lema de este año: “Donar sangre es un acto de amor. Únete a la familia de donantes”.

Tomado de Invasor