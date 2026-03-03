Fortalecen en Ciego de Ávila acciones comunitarias y comunicacionales contra las drogas

La prevención y el enfrentamiento al flagelo de las drogas centraron este lunes la sesión de trabajo del Subgrupo Provincial en Ciego de Ávila, donde se evaluaron las acciones desplegadas por los organismos implicados y se definieron las principales líneas de actuación para la Semana de Enfrentamiento prevista en el mes en curso.

Durante el encuentro se insistió en la necesidad de fortalecer el accionar de las organizaciones de masas y potenciar el ámbito comunitario como escenario primordial para la prevención. La familia y la escuela fueron señaladas como instituciones sociales esenciales en esta labor, con énfasis en la atención priorizada a adolescentes y jóvenes.

La comunicación, considerada pilar de la gestión gubernamental y del desarrollo, continúa siendo una herramienta decisiva para llegar a los diferentes públicos y destinatarios, en un contexto donde la información clara y oportuna resulta clave para enfrentar este problema social.

Integración y unidad se erigen como las palabras de orden para el éxito de esta tarea, en la que participan de manera articulada diversos organismos e instituciones del territorio, convencidos de que Contra las Drogas se gana.